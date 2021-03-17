У Львові з 19 березня запровадять посилений карантин - Садовий

У Львові з 19 березня буде запроваджено посилений карантин, що триватиме до 28 березня. Про це у середу, 17 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Львова Андрій Садовий. У дописі Садовий визнав, що з цим кроком міська влада вирішила "не чекати на рішення Кабміну".

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Причиною таких рішучих заходів Садовий назвав той факт, що "динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується". "Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця в лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання", - написав Садовий.

Шкільні канікули з 19-го березня для молодшої школи

Крім того, з 19 березня учні молодших класів у львівських школах переходять на канікули. Старші класи продовжать навчання в дистанційному режимі. Під час карантину припинять роботу всі культурні заклади, а заклади громадського харчування перейдуть на роботу в режимі навинос і доставки.

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У торговельних центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки й зоомагазини. Господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням. Салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом. Усі масові заходи переносяться. "Просимо всіх за можливості залишатися вдома, носити маски, дотримуватися дистанції. Давайте разом допоможемо нашим медикам і врятуємо життя своє та своїх близьких", - закликав львів’ян Садовий.

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко закликав уряд посилити обмеження для міст з "помаранчевим" рівнем небезпеки, зокрема, для столиці.