 Київ з 5 квітня закриває усі школи й дитсадки, транспорт - лише за спецперепустками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

Київ з 5 квітня закриває усі школи й дитсадки, транспорт - лише за спецперепустками

У громадський транспорт в Києві пускатимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури, усі інші мають працювати з дому або піти у відпустки, наголосив Віталій Кличко.

В Києві посилюють локдаун

В Києві посилюють локдаун

З понеділка, 5 квітня, в Києві будуть закриті всі школи і дитячі садочки, а весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Про це у середу, 31 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ запроваджує більш суворі обмеження. В нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня!" - написав Кличко у своєму Телеграм-каналі. Він поінформував, що скористатися послугами громадського транспорту матимуть змогу лише працівники підприємств критичної інфраструктури, а працівники інших установ, підприємств та закладів мають бути відправлені на дистанційну роботу або, за можливістю, відправлені у відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки навинос чи доставку, робота продуктових ярмарків буде припинена з 1 квітня. "Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами", - наголосив Віталій Кличко. За його словами, ці обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

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"Сподіваюся, це допоможе нам збити хвилю стрімкого розповсюдження вірусу. І не допустити трагічних наслідків", - підсумував київський градоначальник.

За інформацією Кличка, минулої доби в Києві виявили 1100 інфікованих на коронавірус, померли 35 осіб. Всього за період пандемії в столиці України зафіксовано 3 405 летальних випадків серед інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, з 20 березня в столиці України запроваджено суворий карантин.

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