У Києві закриють школи й дитсадки, якщо ситуація з COVID-19 не покращиться

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник застеріг, що в разі, якщо ситуація з COVID-19 у Києві не покращиться, доведеться закривати початкову школу, дитячі садки та ухвалювати рішення про обмеження роботи громадського транспорту. Про це Поворозник заявив у понеділок, 29 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли у школу... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі садки, і ухвалювати рішення, щоб обмежити роботу транспорту загалом", - сказав Поворозник, цитує інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

На думку чиновника, причина відсутності покращення ситуації "м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку містян".

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За словами Поворозника, за останні два тижні у столиці додали понад одну тисячу ліжко-місць у лікарнях для пацієнтів із коронавірусом, проте їхня заповненість на сьогодні "досить серйозна".

Нагадаємо, з 20 березня в столиці України запроваджено суворий карантин.