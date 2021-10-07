Щодо бустерної дози вакцини в Україні вирішуватимуть за місяць - Кузін

Про доцільність третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу в Україні міністерство охорони здоров'я (МОЗ) вирішуватиме за місяць. Про це у четвер, 7 жовтня, у відповідь на запит DW повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Наразі МОЗ очікує на рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Експерти розглядали питання запровадження третьої дози на засіданні НТГЕІ на початку жовтня, проте жодного рішення не ухвалили. Фахівці дійшли висновку, що "питання застосування ще однієї дози вакцини потребує додаткового вивчення для висновків", ідеться у коментарі Кузіна.

"Процес надання рекомендацій МОЗ щодо рішення по ревакцинації НТГЕІ ухвалюватиме із урахуванням наявних ґрунтовних наукових досліджень та робіт щодо щеплення третьою дозою. До уваги також братимуться позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA)", - пояснив головний санлікар.

Бустерна доза - для груп ризику

За словами Кузіна, питання про бустерну дозу поки що розглядається тільки щодо груп ризику. "Наразі це питання розглядається експертами в контексті ревакцинації представників груп ризику (літніх людей, медиків) та імунокомпроментуючих осіб (онкохворих, осіб із цукровим діабетом, туберкульозом, тощо)", - зазначив головний санлікар.

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Водночас він додав, що нинішній пріоритет МОЗ - "швидше вакцинувати якомога більше українців для формування колективного захисту від коронавірусної хвороби". Дорожня карта з вакцинації передбачає, що повний курс імунізації мають отримати щонайменше 70 відсотків дорослих українців. Це важливо для захисту життя та здоров’я громадян, оскільки за останні три місяці 98 відсотків госпіталізованих із COVID-19 були невакцинованими, наголосив головний санлікар.

За даними МОЗ, станом на 6 жовтня в Україні від COVID-19 вакциновані понад 7,3 мільйона людей. З них дві дози вакцини отримали 5,9 мільйона осіб.

За добу 6 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 4 жовтня Європейське агентство з лікарських засобів погодило рекомендацію здійснювати бустерні щеплення - через шість місяців після другої дози - вакциною виробництва BioNTech/Pfizer для усіх осіб старших 18 років. Окрім того, європейський регулятор погодив також рекомендацію робити додаткові щеплення для осіб з ослабленою імунною системою - вакцинами як BioNTech/Pfizer, так і Moderna.

Остаточні рішення щодо рекомендацій вакцинуватися бустерною дозою ухвалюватимуться країнами-членами Євросоюзу самостійно.