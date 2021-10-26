У "червоній" зоні скоро опиниться понад половина регіонів України – МОЗ

В Україні "червона" зона епідемічної небезпеки незабаром розшириться до 13 областей. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу у вівторок, 26 жовтня.

"На найближчому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в "червоний" рівень епіднебезпеки ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської", - розповів він.

Міністр нагадав, що "червона" зона вже встановлена на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської та Херсонської областей. "Загалом це вже буде 13 областей у "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко.

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Обмеження "червоної" зони

У регіонах, які потрапили до "червоної" зони, діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Крім того, з 21 жовтня пасажири міжобласних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест. Нові правила поширюються на пересування потягом, літаком та автобусом.

Нагадаємо, 25 жовтня внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 734 людини, що є новим найвищим добовим показником летальних випадків в Україні за весь час пандемії.