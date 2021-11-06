 COVID-19: Україна спрямує 800 мільйонів гривень на кисневі станції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: Україна спрямує 800 мільйонів гривень на кисневі станції

Опорним COVID-лікарням в Україні виділять додаткові кошти на кисневі станції. Відповідні зміни до держбюджету підписав президент України Володимир Зеленський.

Ковідне відділення в Україні

Важкі пацієнти з COVID-19 потребують медичного кисню

Українські лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19, отримають додаткові 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій. Відповідний закон увечері п'ятниці, 5 листопада, підписав президент України Володимир Зеленський.

"650 мільйонів гривень передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, 150 мільйонів - на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій", - зазначається у повідомленні пресслужби глави держави.

У пояснювальній записці до ухваленого документу йдеться про те, що українські лікарні наразі мають чотири способи забезпечення подачі кисню: кисневі балони, портативні кисневі концентратори, резервуари для рідкого кисню та власні станції, які генерують його з навколишнього середовища. "Встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень", - вважають автори законодавчої ініціативи.

Читайте також:  Пандемія не вщухає. Чи вистачить Україні медичного кисню?

У 2020 році уряд виділив медзакладам на потреби забезпечення киснем понад 2,3 мільярда гривень. Однак, більшість лікарень закупили портативні кисневі концентратори, йдеться у пояснювальній записці. Забезпечення мережі опорних лікарень кисневими станціями дозволить повністю задовольнити попит у кисні, сподіваються законодавці.

Раніше в Україні у низці областей заявляли про дефіцит медичного кисню. У МОЗ пояснювали це зупинкою двох основних заводів-виробників.

Дивитись відео 05:46

COVID-19 в Україні: де лікарням брати кисень? (27.10.2020)

DW.COM

Київ готується до нової хвилі епідемії коронавірусу

Підготовка передбачає збільшення кількості реаніматологічних ліжок, забезпечення їх киснем, підготовку засобів захисту для медиків і медикаментів для пацієнтів, повідомили в КМДА.  

Коронавірус в Україні: Переповнені лікарні, брак кисню й застарілі електромережі

В українських лікарнях критична нестача ліжок з підведеним киснем для пацієнтів із COVID-19. Уряд у терміновому порядку схвалив застосування в лікарнях технічного кисню. Однак чи це допоможе?  

СOVID-19: Україна постачатиме медичний кисень із Польщі

На тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі. Добові витрати кисню в українських лікарнях збільшилися вдвічі.  

Реклама

Докладно

Вулканічний попіл вкрив будинки внаслідок виверження вулкана на Ла-Пальмі

Виверження вулкана на Ла-Пальмі: між трагедією та туризмом

У той час як на канарському острові Ла-Пальма одні рятуються втечею від вулкана, інші літають туди як туристи-гаффери.  

Компанію ЮКОС було оголошено банкрутом у 2007 році

Справа "ЮКОСу": РФ добилася перегляду справу у Нідерландах

Росія здобула проміжну перемогу у судовій суперечці щодо багатомільярдної компенсації колишнім акціонерам "ЮКОСу".  