COVID-19: Україна спрямує 800 мільйонів гривень на кисневі станції

Українські лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19, отримають додаткові 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій. Відповідний закон увечері п'ятниці, 5 листопада, підписав президент України Володимир Зеленський.

"650 мільйонів гривень передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, 150 мільйонів - на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій", - зазначається у повідомленні пресслужби глави держави.

У пояснювальній записці до ухваленого документу йдеться про те, що українські лікарні наразі мають чотири способи забезпечення подачі кисню: кисневі балони, портативні кисневі концентратори, резервуари для рідкого кисню та власні станції, які генерують його з навколишнього середовища. "Встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень", - вважають автори законодавчої ініціативи.

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У 2020 році уряд виділив медзакладам на потреби забезпечення киснем понад 2,3 мільярда гривень. Однак, більшість лікарень закупили портативні кисневі концентратори, йдеться у пояснювальній записці. Забезпечення мережі опорних лікарень кисневими станціями дозволить повністю задовольнити попит у кисні, сподіваються законодавці.

Раніше в Україні у низці областей заявляли про дефіцит медичного кисню. У МОЗ пояснювали це зупинкою двох основних заводів-виробників.