 Київ готується до нової хвилі епідемії коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Новини

Київ готується до нової хвилі епідемії коронавірусу

Підготовка передбачає збільшення кількості реаніматологічних ліжок, забезпечення їх киснем, підготовку засобів захисту для медиків і медикаментів для пацієнтів, повідомили в КМДА.

українські медики

Київ починає готуватися до наступної хвилі епідемії хвороби СOVID-19. Про це йшлося на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке відбулося під головуванням першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

У штабі обговорили збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях, які визначені для прийому хворих із підозрою на коронавірус, повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації у п'ятницю, 16 липня.

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"Сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка у першу чергу передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту - медичного персоналу, медикаментами - пацієнтів", - заявив Микола Поворозник.

Керівники лікарень міста, включених до баз прийому хворих на СOVID-19, мають забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури усіх форм власності щодо складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті в разі запровадження посилених карантинних обмежень.

Де щепитися в Києві

У КМДА нагадали, що в столиці триває вакцинація від СOVID-19, і закликали містян записатися на щеплення за допомогою системи helsi.me. Там додали, що вакцинація безкоштовна.

У Києві щоденно працює центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі МВЦ. У вихідні працює 21 міні-вакцинальний пункт. Вакцинуватися також можна в одному зі 117 пунктів щеплення, які створені на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Окрім того, у Києві працюють 53 мобільні бригади, які імунізують колективи, у штаті яких понад 50 осіб, повідомили в КМДА.

За офіційними даними, від початку вакцинальної кампанії в місті здійснено понад 570 тисяч щеплень. Першу дозу отримали 381 372 особи, повністю імунізовано майже 189 тисяч. Серед медичних працівників вакциновано 91,5 відсотка, серед освітян - 51,3 відсотка.

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