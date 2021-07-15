Угорщина запровадить обов'язкові COVID-щеплення для медиків

Угорщина запровадить обов'язкові щеплення від COVID-19 для медичних працівників. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю, 16 липня, в радіоінтерв'ю. Він не уточнив, коли це рішення набуде чинності.

"Ми не прихильники примусу, за винятком однієї сфери, тож ми вирішили, що вакцинація буде обов’язковою для медичних працівників", - цитує Орбана інформагенція AFP.

Орбан також анонсував, що невдовзі мобільні бригади приїздитимуть до помешкань літніх людей і пропонуватимуть їм щеплення.

Окрім того, з першого серпня в Угорщині можна буде отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. Третю дозу пропонуватимуть людям, які отримали дві дози вакцини чотири місяці тому. Перед початком нового навчального року в Угорщині планують вакцинувати дітей віком від 12 років.

В Угорщині від наслідків COVID-19 померли понад 30 тисяч людей. Таким чином це одна з країн ЄС, які найбільше постраждали від пандемії, пише AFP. В Угорщині мешкають 9,8 мільйона людей.

Обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для медиків і персоналу притулків для літніх людей нещодавно запровадили Франція та Греція. В Італії медики зобов'язані робити щеплення від COVID-19 із кінця травня.

Читайте також: У Греції протестували кілька тисяч противників вакцинації