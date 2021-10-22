В Україні зупинили роботу два основні виробники медичного кисню - Кузін

Два основні виробники медичного кисню в Україні призупинили виробництво через "регламентні роботи". МОЗ терміново шукає нових постачальників. Брак кисню уже фіксують у деяких регіонах.
В Україні призупинили роботу два основних виробники медичного кисню, який використовується для лікування хворих на COVID-19. Про це у четвер, 21 жовтня, повідомив в ефірі телеканалу "Рада" заступник міністра охорони здоров'я й головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, ці підприємства не працюють у зв'язку з регламентними роботами. "Зараз в екстреному режимі проводиться робота по пошуку альтернативних джерел киснепостачання, і ті перебої, як інколи виникають на рівні областей, вирішуються також в ручному режимі", - повідомив Кузін.
Потреба медичних закладів у кисні суттєво зростає, констатують у МОЗ. Заступник міністра пояснює це тим, що інфіковані дельта-варіантом коронавірусу потребують його значно більше у порівнянні з перебігом хвороби при інших штамах.
Наразі МОЗ України екстрено шукає альтернативні джерела постачання кисню, заявив Ігор Кузін. "Поки що суттєвого дефіциту немає, і ми сподіваємося, що результати цих перемовин будуть успішними і нам вдасться вирішити цю проблему з адекватним киснезабезпеченням", - додав він.
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