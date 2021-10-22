 В Україні зупинили роботу два основні виробники медичного кисню - Кузін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2021

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Новини

В Україні зупинили роботу два основні виробники медичного кисню - Кузін

Два основні виробники медичного кисню в Україні призупинили виробництво через "регламентні роботи". МОЗ терміново шукає нових постачальників. Брак кисню уже фіксують у деяких регіонах.

Хворі на COVID-19 та медична працівниця в Україні (архівне фото)

Хворі з важким перебігом COVID-19 потребують медичного кисню

В Україні призупинили роботу два основних виробники медичного кисню, який використовується для лікування хворих на COVID-19. Про це у четвер, 21 жовтня, повідомив в ефірі телеканалу "Рада" заступник міністра охорони здоров'я й головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, ці підприємства не працюють у зв'язку з регламентними роботами. "Зараз в екстреному режимі проводиться робота по пошуку альтернативних джерел киснепостачання, і ті перебої, як інколи виникають на рівні областей, вирішуються також в ручному режимі", - повідомив Кузін.

Потреба медичних закладів у кисні суттєво зростає, констатують у МОЗ. Заступник міністра пояснює це тим, що інфіковані дельта-варіантом коронавірусу потребують його значно більше у порівнянні з перебігом хвороби при інших штамах.

"Поки що суттєвого дефіциту немає"

Наразі МОЗ України екстрено шукає альтернативні джерела постачання кисню, заявив Ігор Кузін. "Поки що суттєвого дефіциту немає, і ми сподіваємося, що результати цих перемовин будуть успішними і нам вдасться вирішити цю проблему з адекватним киснезабезпеченням", - додав він.

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Останніми днями Україна фіксує рекордні показники інфікувань коронавірусом і смертей пацієнтів, хворих на COVID-19. 15 жовтня Херсонська область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки із найсуворішими обмеженнями. А з 18 жовтня їх поширили також на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області. До переходу в "червону зону" готується і Київ.

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