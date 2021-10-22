 СOVID-19: Україна постачатиме медичний кисень із Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2021

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Новини

СOVID-19: Україна постачатиме медичний кисень із Польщі

На тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі. Добові витрати кисню в українських лікарнях збільшилися вдвічі.

Хворий на COVID-19 у львівській лікарні (архівне фото)

Українські лікарні потребують усе більше кисню

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України та міністерство інфраструктури домовилися про постачання у країну медичного кисню з Польщі обсягом близько 240 тонн на тиждень. Про це у п'ятницю, 22 жовтня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко з трибуни Верховної Ради.

Це сталося після того, як в Україні напередодні призупинили роботу два основні виробники кисню. 

"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні несправності", - повідомив міністр. Водночас Ляшко запевнив, що всі пацієнти нині отримують необхідну кисневу терапію.

"До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період", - заявив він.

Потреба у кисні зростає

За даними МОЗ, у цьому році з державного бюджету було виділено понад 1,2 мільярда гривень на забезпечення і вдосконалення систем киснепостачання. Водночас у міністерстві констатують, що середні витрати рідкого кисню в українських лікарнях на добу в порівняні з квітнем 2021 року збільшилася вдвічі.

"Штам дельта - він несподіваний і непрогнозований. Споживання кисню в лікарнях зростає в рази. У деяких - в десятки разів, - повідомив міністр. - Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні - 977 тисяч літрів на хвилину".

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Останніми днями Україна фіксує рекордні показники інфікувань коронавірусом і смертей пацієнтів, хворих на COVID-19. 15 жовтня Херсонська область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки із найсуворішими обмеженнями. А з 18 жовтня їх поширили також на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області. До переходу в "червону зону" готується й Київ.

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