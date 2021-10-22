СOVID-19: Україна постачатиме медичний кисень із Польщі

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України та міністерство інфраструктури домовилися про постачання у країну медичного кисню з Польщі обсягом близько 240 тонн на тиждень. Про це у п'ятницю, 22 жовтня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко з трибуни Верховної Ради.

Це сталося після того, як в Україні напередодні призупинили роботу два основні виробники кисню.

"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на Західній Україні виникли технічні несправності", - повідомив міністр. Водночас Ляшко запевнив, що всі пацієнти нині отримують необхідну кисневу терапію.

"До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період", - заявив він.

Потреба у кисні зростає

За даними МОЗ, у цьому році з державного бюджету було виділено понад 1,2 мільярда гривень на забезпечення і вдосконалення систем киснепостачання. Водночас у міністерстві констатують, що середні витрати рідкого кисню в українських лікарнях на добу в порівняні з квітнем 2021 року збільшилася вдвічі.

"Штам дельта - він несподіваний і непрогнозований. Споживання кисню в лікарнях зростає в рази. У деяких - в десятки разів, - повідомив міністр. - Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні - 977 тисяч літрів на хвилину".

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