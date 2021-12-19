 В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію

Усі щеплені українці можуть отримати тисячу гривень в рамках "єПідтримки". Гроші можна витратити на книги, спортзали, концерти чи поїздки. Щоб скористатися послугою в 2021 році, необхідно подати заявку до 29 грудня.

Український цифровий паспорт вакцинації

Наразі послугою можуть скористатися лише власники цифрового сертифікату вакцинації у додатку "Дія"

В Україні у неділю, 19 грудня, офіційно запрацювала ініційована президентом Володимиром Зеленським державна програма "єПідтримка" з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі, аби отримати тисячу гривень необхідно бути повністю вакцинованим та мати "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія". "А також бути громадянином України віком від 18 років. Важливо: щоб отримати виплату в 2021 році, необхідно подати заявку з 19 по 29 грудня", - зазначив він. Загалом же заявку можна подати до кінця терміну дії програми - до 18 грудня 2022 року.

Як отримати тисячу за щеплення?

Для отримання виплати необхідно зареєструватися у застосунку "Дія" і обрати послугу "єПідтримка", перейти перевірку на відповідність встановленим критеріям, а потім відкрити віртуальний рахунок в банку, на який і перерахують кошти. Нині серед партнерів - "Альфабанк", "А-банк", "Монобанк", "Приватбанк", "Укргазбанк" та "Ощадбанк". У подальшому кількість банків планують збільшити.

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Де і протягом якого часу можна витратити кошти?

Отримані гроші в безготівковій формі можна витратити лише на обрані раніше урядом категорії товарів чи послуг: книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині України. Уряд планує у подальшому розширити програму "єПідтримка" для тих, хто не має цифрового сертифікату вакцинації. Також з 1 січня 2022 року повністю вакциновані українці старше 60 років зможуть витратити тисячу гривень від держави на медичні потреби. Як діятимуть ці механізми, поки детально не відомо.

Витратити ж гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо, наголосив Федоров.

На витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.

Тестовий період "єПідтримки"

Деякі вакциновані громадяни почали отримувати кошти раніше 19 грудня. Так, команда "Дії" з 10 грудня протягом трьох днів проводила запис на пілотну версію проєкту "єПідтримка". Вже 13 грудня була відкрита пілотна послуга для тих, хто встиг подати заявку. За словами Федорова, тоді зареєструвалося понад 4,5 мільйони українців. Нині ж у банках відкрили рахунки для виплати тисячі гривень вже 4,1 мільйони спеціальних карток, а 2,7 мільйони українців подали свої заявки на виплату, зазначив міністр.

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Наразі за даними міністерства охорони здоров'я України, двома дозами вакциновані понад 12,9 мільйона громадян.

На цю ініціативу президента Зеленського із державного бюджету країни на 2021 рік виділили вісім мільярдів гривень.

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