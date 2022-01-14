Пенсіонерам дозволили купувати ліки на "тисячу за вакцинацію" з 24 січня

З 24 січня українці віком від 60 років зможуть витратити одну тисячу гривень від держави в рамках програми "єПідтримка" на купівлю ліків. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на своєму засіданні у середу, 19 січня.

Зазначається, що особи від 60 років зможуть придбати на тисячу гривень, яку отримали за вакцинацію від коронавірусу, як рецептурні, так і безрецептурні лікарські засоби. "Уряд надав можливість людям віком від 60 років спрямувати кошти за отримання базового курсу щеплень від коронавірусної хвороби на придбання ліків. Саме ця вікова категорія є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів. Тепер їх можна придбати за рахунок коштів "єПідтримки", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує сайт Кабміну.

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Крім того, уряд доручив міністерству охорони здоров'я підготувати перелік дій програми "єПідтримки" на дітей віком 12-17 років, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що МОЗ уже спростило доступ підлітків до вакцинації. "Ми продовжимо розширювати програму, щоб діти та підлітки також були залучені до неї належним чином", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що заявки на отримання тисячі гривень подали понад 6,7 мільйона громадян. На їхні рахунки перерахували 6 мільярдів гривень. У межах програми українці використали мільярд гривень, з яких 35 відсотків коштів витратили на книжки, 29 - на кіно, 13 - на залізничні квитки, 12 - на театри, 7,5 - на спортклуби.

На початку грудня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення восьми мільярдів гривень на виплати щепленим від COVID-19 українцям. Також додаткові понад два мільярда спрямуються на боротьбу з COVID-19.