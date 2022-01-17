 Підлітки зможуть використати ″тисячу за вакцинацію″ на позашкільну освіту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2022

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Новини

Підлітки зможуть використати "тисячу за вакцинацію" на позашкільну освіту

Дітям в Україні дозволять витрачати тисячу гривень від держави за вакцинацію проти коронавірусу на позашкільну освіту.

Сертифікат про вакцинацію від COVID-19

МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації.

Міністерство освіти і науки надало уряду України пропозиції щодо розширення державної програми з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу на дітей віком 14-18 років. Як повідомляється на сайті президента України в понеділок, 17 січня, кошти можна буде використовувати на позашкільну освіту.

"Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років", - йдеться у повідомленні. Крім того, повідомляється, що найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів мають ухвалити рішення щодо можливості використання коштів вакцинованими особами, старшими за 60 років.

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Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що заявки на отримання тисячі гривень подали понад 6,7 мільйона громадян. На їхні рахунки перерахували 6 мільярдів гривень. У межах програми українці використали мільярд гривень, з яких 35 відсотків коштів витратили на книжки, 29 - на кіно, 13 - на залізничні квитки, 12 - на театри, 7,5 - на спортклуби.

МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації

Тим часом міністерство охорони здоров'я (МОЗ) повідомило у понеділок, що підліткам в Україні спростили доступ до вакцинації проти COVID-19. Зокрема, міністерство скасувало для дітей віком від 12 років вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень перед вакцинацією від коронавірусу. "Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення", - йдеться у повідомленні.

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. 

Нагадаємо, що на початку січня повнолітнім в Україні дозволили бустерне щеплення проти коронавірусу. Водночас за аналогією з Європейським Союзом, в Україні планують скоротити термін дії COVID-сертифікатів з одного року до дев'яти місяців.

 

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