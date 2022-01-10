Вакцинованим підліткам в Україні планують виплачувати тисячу гривень

Президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду підготувати окрему програму виплати тисячі гривень повністю вакцинованим проти коронавірусу дітям віком від 12 років. Про це у понеділок, 10 січня, повідомила пресслужба Офісу президента.

Більшість витрат - на книжки

Під час селекторної наради під головуванням Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що заявки на отримання тисячі гривень за вакцинацію вже подали понад 6,7 мільйона громадян. На їхні рахунки перераховано 6 мільярдів гривень. У межах програми українці використали мільярд гривень, з яких 35 відсотків коштів витратили на книжки, 29 - на кіно, 13 - на залізничні квитки, 12 - на театри, 7,5 - на спортклуби.

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Державна програма з виплати тисячі гривень за проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 стартувала в грудні 2021 року. Отримані гроші в безготівковій формі можна витратити лише на обрані урядом категорії товарів чи послуг: книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на поїздки всередині України.

Тисяча на ліки

Шмигаль також нагадав, що в Україні розробляють порядок витрати грошей на купівлю лікарських засобів вакцинованими людьми віком від 60 років.

Наразі повністю щепилися проти коронавірусу майже 14 мільйонів українців. Зазначимо, що на витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.