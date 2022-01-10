 Вакцинованим підліткам в Україні планують виплачувати тисячу гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2022

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Новини

Вакцинованим підліткам в Україні планують виплачувати тисячу гривень

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету міністрів розробити програму виплати тисячі гривень вакцинованим неповнолітнім віком від 12 років.

Вакцинація дитини від коронавірусу

Вакцинація дитини від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду підготувати окрему програму виплати тисячі гривень повністю вакцинованим проти коронавірусу дітям віком від 12 років. Про це у понеділок, 10 січня, повідомила пресслужба Офісу президента.

Більшість витрат - на книжки

Під час селекторної наради під головуванням Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що заявки на отримання тисячі гривень за вакцинацію вже подали понад 6,7 мільйона громадян. На їхні рахунки перераховано 6 мільярдів гривень. У межах програми українці використали мільярд гривень, з яких 35 відсотків коштів витратили на книжки, 29 - на кіно, 13 - на залізничні квитки, 12 - на театри, 7,5 - на спортклуби.

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Державна програма з виплати тисячі гривень за проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 стартувала в грудні 2021 року. Отримані гроші в безготівковій формі можна витратити лише на обрані урядом категорії товарів чи послуг: книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на поїздки всередині України.

Тисяча на ліки

Шмигаль також нагадав, що в Україні розробляють порядок витрати грошей на купівлю лікарських засобів вакцинованими людьми віком від 60 років. 

Наразі повністю щепилися проти коронавірусу майже 14 мільйонів українців. Зазначимо, що на витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.

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