"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

Вакциновані від COVID-19 громадяни України віком від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф для користування мобільним інтернетом. Про це у вівторок, 8 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на "Дія.Саміт".

За словами Зеленського, ця програма є шляхом до забезпечення доступу до інтернету для всіх. Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян. Фахівці "Дії" навчатимуть пенсіонерів користуватися девайсами.

Пізніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що перший етап проєкту почнеться у квітні - із запису охочих отримати смартфони.

"Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів, - залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - сказав Федоров. За його словами, модель смартфону, які видаватиме держава, поки не визначена.

Також під час виступу на "Дія.Саміт" Зеленський анонсував запуск опитувань у застосунку "Дія". Одним з перших питань стане вибір найкориснішої, на думку користувачів, нової послуги "Дії", а також вибір назви для проєкту з надання безкоштовних смартфонів. Серед запропонованих президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь та єБабуся", "єСмартфон".

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Вакцинація в Україні та “єПідтримка”

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30,8 млн щеплень. З середини грудня 2021 року діє державна програма "єПідтримка": громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 дарують тисячу гривень. Їх можна витратити на заняття спортом, купівлю книг чи квитків на культурні заходи, на внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом. З 24 січня українці віком від 60 років також можуть витратити гроші з “єПідтримки” на придбання ліків.

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Зазначимо, що на витрату тисячі гривень є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Якщо за цей час людина їх не витратить, рахунок закриють і кошти повернуться до державного бюджету.

25 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський у відеозверненні пообіцяв, що громадяни України, які зроблять бустерне щеплення, додатково отримають 500 гривень за програмою "єПідтримка".