 ″Ковідну тисячу″ відтепер можна витратити на ліки, але не всім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2022

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Новини

"Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на ліки, але не всім

Українці віком від 60 років можуть витрати тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" на покупку ліків. Вік враховується на момент купівлі препаратів.

Український сертифікат вакцинації в застунку Дія на екрані мобільного телефону

Український сертифікат вакцинації в застунку "Дія"

З понеділка, 24 січня, українці віком від 60 років можуть витратити тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" на покупку ліків. Таку постанову ухвалив уряд на своєму засіданні минулого тижня, повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Українці віком від 60 років зможуть придбати за кошти програми "єПідтримка" ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього, пояснюють на сайті МОЗ України.

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За інформацією міністерства економіки України, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку - неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років. 

Також у рамках програми "єПідтримки"" українці можуть витрачати кошти у сферах культури, фізичної культури та спорту, для здійснення внутрішніх перевезень залізничним і авіаційним транспортом, а також для придбання книг.

Державна програма "єПідтримка" з надання однієї тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, запрацювала в Україні в середині грудня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що заявки на отримання тисячі гривень подали понад 6,7 мільйона громадян. На їхні рахунки перерахували 6 мільярдів гривень. У межах програми українці використали мільярд гривень, з яких 35 відсотків коштів витратили на книжки, 29 - на кіно, 13 - на залізничні квитки, 12 - на театри, 7,5 - на спортклуби.

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