  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024

Дар'я Каленюк

Дар'я Каленюк - українська громадська активістка, виконавча директорка Центру протидії корупції.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Haufen Banknoten von Euro Währung

Війна. Допомога. Корупція?

Війна. Допомога. Корупція?

Україні знову дорікнули зволіканням з боротьбою з корупцією. DW - про ризики для подолання проблеми на тлі війни.
Політика12 липня 2022 р.
Громадські активісти дедалі менше вірять у політичну волю влади до змін

Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану

Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану

П'ять років тому українці пішли на барикади проти корупції і свавілля. Сьогодні ілюзій щодо нової влади вже немає.
Політика21 листопада 2018 р.
Wörter der Woche | Zechpreller

Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна

Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна

Експерти висловили свою думку у зв'язку зі звітом Ради Європи про відмивання коштів в Україні.
Політика31 січня 2018 р.
Куди витратили конфісковані "мільярди Януковича"?

Куди витратили "мільярди Януковича"

Куди витратили "мільярди Януковича"

Попри обіцянки спрямувати "мільярди Януковича" на оборону, значна їхня частина пішла аграріям, каже Дарина Каленюк.
Економіка29 серпня 2017 р.
Україна, розкрадання, банки, банкрути

Скандал із розкраданням коштів вкладників з банків-банкрутів

Скандал із розкраданням коштів вкладників з банків-банкрутів

В Україні кілька збанкрутілих банків підозрюють у розкраданні мільярдів гривень вкладників.
Економіка8 червня 2016 р.
Рекламний плакат Партії регіонів перед парламентськими виборами 2012 року

Каленюк про "чорні каси ПР": Почнеться полювання на свідків

Каленюк про "чорні каси ПР": Почнеться полювання на свідків

Про перспективу розслідування на основі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів DW поговорила з Дариною Каленюк.
1 червня 2016 р.
Усі матеріали (1) на цю тему