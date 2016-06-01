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Дар'я Каленюк
Дар'я Каленюк - українська громадська активістка, виконавча директорка Центру протидії корупції.
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Докладно
Війна. Допомога. Корупція?
Війна. Допомога. Корупція?
Україні знову дорікнули зволіканням з боротьбою з корупцією. DW - про ризики для подолання проблеми на тлі війни.
Політика
12.07.2022
12 липня 2022 р.
Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану
Реформи зі скрипом: 5 років після Майдану
П'ять років тому українці пішли на барикади проти корупції і свавілля. Сьогодні ілюзій щодо нової влади вже немає.
Політика
21.11.2018
21 листопада 2018 р.
Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна
Чому боротьба з відмиванням коштів в Україні неефективна
Експерти висловили свою думку у зв'язку зі звітом Ради Європи про відмивання коштів в Україні.
Політика
31.01.2018
31 січня 2018 р.
Куди витратили "мільярди Януковича"
Куди витратили "мільярди Януковича"
Попри обіцянки спрямувати "мільярди Януковича" на оборону, значна їхня частина пішла аграріям, каже Дарина Каленюк.
Економіка
29.08.2017
29 серпня 2017 р.
Скандал із розкраданням коштів вкладників з банків-банкрутів
Скандал із розкраданням коштів вкладників з банків-банкрутів
В Україні кілька збанкрутілих банків підозрюють у розкраданні мільярдів гривень вкладників.
Економіка
08.06.2016
8 червня 2016 р.
Каленюк про "чорні каси ПР": Почнеться полювання на свідків
Каленюк про "чорні каси ПР": Почнеться полювання на свідків
Про перспективу розслідування на основі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів DW поговорила з Дариною Каленюк.
01.06.2016
1 червня 2016 р.
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