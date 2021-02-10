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ProZorro - електронна система публічних закупівель в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "ProZorro". Електронна система публічних закупівель ProZorro була запроваджена в Україні 2015 року з метою досягти прозорості в державних закупівлях та унеможливити корупцію при проведенні тендерів. Розробка системи відбувалась при активній підтримці та участі міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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