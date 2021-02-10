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ProZorro

ProZorro - електронна система публічних закупівель в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "ProZorro". Електронна система публічних закупівель ProZorro була запроваджена в Україні 2015 року з метою досягти прозорості в державних закупівлях та унеможливити корупцію при проведенні тендерів. Розробка системи відбувалась при активній підтримці та участі міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити (10.02.2021) 10.02.2021

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Міста хочуть спонукати купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці.

Німецький бізнес критикує протекціонізм в українських держзакупівлях

Німецький бізнес критикує протекціонізм в українських держзакупівлях 03.08.2020

В інтересах громад варто збільшувати, а не обмежувати конкурентність держзакупівель. Так у Німецько-Українській промислово-торговельній палаті прокоментували протекціоністський законопроєкт, який розглядає Верховна Рада.
ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень 24.07.2020

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію. Так у представництві ЄС у Києві прокоментували ухвалений ВР у першому читанні протекціоністський законопроєкт.
Видобуток бурштину: на Рівненщині продали на аукціоні перші спецдозволи

Видобуток бурштину: на Рівненщині продали на аукціоні перші спецдозволи 18.07.2020

Дві ділянки для видобутку бурштину на Рівненщині вперше продали на торгах у ProZorro за понад 40 мільйонів гривень. Під час торгів їхня ціна зросла в десятки разів.

Дмитро Дубілет про "Приватбанк", скорочення держслужбовців і державу в смартфоні. Інтерв'ю DW (11.11.2019) 11.11.2019

Чи була альтернатива націоналізації "Приватбанку"? Коли запрацює "країна в смартфоні"? Які наслідки матиме скорочення держслужбовців? Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Абромавичус про Укроборонпром: погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео) 18.09.2019

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Директор Prozorro: Бізнес став більше довіряти системі держзакупівель

Директор Prozorro: Бізнес став більше довіряти системі держзакупівель 31.07.2019

В інтерв'ю DW гендиректор електронної системи Prozorro Василь Задворний розповів про те, як конкуренція в галузі держзакупівель допомагає економити мільярд доларів бюджетних коштів щороку.
Трирічка Гройсмана: досягнення та провали (відео)

Трирічка Гройсмана: досягнення та провали (відео) 23.05.2019

Володимир Зеленський заявив, що уряд Володимира Гройсмана "лише розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити". І запропонував кабміну піти у відставку. DW перевірила успіхи і провали уряду за три роки роботи.

Трирічка Гройсмана: провали і досягнення (22.05.2019) 23.05.2019

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що уряд Володимира Гройсмана "лише розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити". Він рекомендував урядовцям піти у відставку. DW перевірила, що уряду вдалося, а що ні: які здобутки і провали були протягом трьох років урядування Гройсмана?
Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео)

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (відео) 07.05.2019

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на поліпшення з приходом команди Володимира Зеленського?

Боротьба проти корупції: Порошенко не зміг - Зеленський зможе? (07.05.2019) 07.05.2019

Боротьба з корупцією стала каменем спотикання для президента Петра Порошенка. Активісти-антикорупціонери скаржилися на напади й тиск. Чи розраховують вони на прогрес у боротьбі проти корупції з приходом до влади команди Володимира Зеленського?
Радник українського уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Радник українського уряду Іван Міклош: Стара система захищається 30.03.2019

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем про корупцію і спротив реформам.

ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів

ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів 07.03.2019

Центральна виборча комісія України не змогла закупити коробки для доставки бюлетенів від дільничних до окружних виборчих комісій після підрахунку голосів на президентських виборах.
Прогрес і втрачені можливості: про що свідчить Індекс сприйняття корупції-2018

Прогрес і втрачені можливості: про що свідчить Індекс сприйняття корупції-2018 29.01.2019

Хоча в останні роки Україна покращує позиції у світовому індексі сприйняття корупції, українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів рейтингу.
Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася велика приватизація-2018

Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася "велика" приватизація-2018 17.12.2018

Жодного підприємства з переліку великої приватизації в Україні цьогоріч продати не вдалося. Сотні мільйонів у бюджет поки що приносить лише мала приватизація на електронних аукціонах.
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