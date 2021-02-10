Трирічка Гройсмана: провали і досягнення (22.05.2019)

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що уряд Володимира Гройсмана "лише розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити". Він рекомендував урядовцям піти у відставку. DW перевірила, що уряду вдалося, а що ні: які здобутки і провали були протягом трьох років урядування Гройсмана?