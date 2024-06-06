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"Укренерго" скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів

Анастасія Шепелева
6 червня 2024 р.

Компанія заявила, що "задля уникнення маніпуляцій" скасує тендер, який спричинив критику.

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Кондиціонери для охолодження повітря
Кондиціонери на будівлі (символічне ілюстративне фото)Фото: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила в четвер, 6 червня, що скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів.

Тендер на 630 тисяч гривень оприлюднили 3 червня. Наступного дня "Укренерго" розповіло про збільшення дефіциту в енергетичній системі, зокрема через використання українцями кондиціонерів. У цьому контексті новина про заплановану закупівлю викликала критику.

До скасування відключень - ніяких кондиціонерів

"Опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, наші сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів", - пояснили в компанії.

Там додали, що метою закупівлі було забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Через те, що підготовка тендеру займає певний час, його оголошення збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів.

"Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення", - зазначили в "Укренерго". 

Там запевнили, що з моменту, коли закликали всіх споживачів не вмикати кондиціонери, в будівлях "Укренерго" ті теж не працювали, і зараз у їхніх офісах "спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні".

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