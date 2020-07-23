 ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.07.2020

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Економіка

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію. Так у представництві ЄС у Києві прокоментували ухвалений ВР у першому читанні протекціоністський законопроєкт.

Востаннє питання торговельних обмежень обговорювалося прем'єром Шмигалем під час його візиту до Брюсселя 23 липня

Востаннє питання торговельних обмежень обговорювалося прем'єром Шмигалем під час його візиту до Брюсселя 23 липня

Європейський Союз стурбований ініціативою українських політиків обмежити доступ до публічних закупівель для продукції машинобудування, якщо вона не матиме обов'язкової локальної складової - тобто якщо хоча би частина компонентів не буде вироблена в Україні. Про це йдеться у відповіді представництва ЄС у Києві на запит DW.

Коментуючи ухвалений 21 липня Верховною Радою у першому читанні законопроєкт № 3739, а також пов'язаний з ним проєкт постанови уряду, у дипломатичній місії наголосили, що ці документи однозначно порушуватимуть принцип недискримінації, закладений в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у зобов'язаннях України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ). "Хоча бажання підтримати вітчизняну промисловість є зрозумілим, особливо з огляду на економічні труднощі через пандемію СOVID-19, є інші способи це робити, не порушуючи засад вільної конкуренції у відносинах з країнами ЄС та іншими членами СОТ", - зазначили у представництві ЄС. 

"Одне з найбільших досягнень після Майдану"

Як зазначає Європейська дипломатична місія, підвищення прозорості державних закупівель сприяло тому, що українці стали більше отримувати за свої гроші, і надало додаткові можливості для бізнесу. У представництві ЄС називають цей факт "одним з головних досягнень постмайданних урядів".

Євросоюз вже неодноразово доносив свою позицію щодо законопроєкту № 3739  на різних зустрічах з українською стороною, востаннє на зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі 23 липня. І ЄС "продовжуватиме це робити стільки, скільки буде необхідно", запевняють у київському представництві ЄС. Відповідаючи на запитання DW про кроки Брюсселя у відповідь, у дипломатичній місії ЄС зазначили, що вони залежатимуть від рішень, ухвалених Україною.

Нагадаємо, законопроєктом № 3739 пропонується внести зміни до закону про публічні закупівлі "з метою модернізації української промисловості". Ідеться про встановлення тимчасово - з 1 січня 2021 року строком на десять років - особливостей здійснення процедур закупівлі окремих товарів. З метою удосконалення процедури оцінювання тендерних пропозицій пропонується встановити перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації є обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи у Брюсселі 23 липня, визнав, що положення законопроєкту № 3739 суперечать угоді про асоціацію з ЄС, і пообіцяв "шукати золоту середину" до ухвалення законопроєкту у другому читанні.

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Востаннє питання торговельних обмежень обговорювалося прем'єром Шмигалем під час його візиту до Брюсселя 23 липня

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію.  

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