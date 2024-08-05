Відбудова "Охматдиту": МОЗ скасувало нові резонансні тендери

Після скандалу з конкурсом на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", ураженої ракетним ударом РФ, МОЗ скасував і супутні закупівлі консультацій та нагляду за ремонтом на 14 мільйонів гривень.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило в понеділок, 5 серпня, про скасування супутніх тендерів на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару - через те, що основний конкурс на ремонт будівлі вирішили провести повторно після резонансу в ЗМІ щодо нього.

Резонансний тендер на відбудову "Охматдиту"

1 серпня програма журналістських розслідувань "Наші гроші" помітила , що для відбудови "Охматдиту" за зібрані пожертви від громадян обрали сумнівну маловідому фірму, яка запросила значно вищу ціну, ніж конкуренти.

2 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням провести перевірку, адже "є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати передбачені роботи".

Нові сумніви щодо закупівель для "Охматдиту"

5 серпня "Наші гроші " звернули увагу, що "Охматдит" також вирішив закупити інженерно-консультаційні послуги та послуги технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на понад 14,5 мільйона гривень, зокрема в підрядника, який "склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу".

Після цієї публікації МОЗ опублікував заяву, в якій запевнив, що договори в рамках цих конкурсів не підписані та підписуватись не будуть, а нові торги на інженерно-консультаційні послуги та технагляд "зможуть бути оголошені" вже після нового тендеру на відбудову лікарні.

Раніше Ляшко пообіцяв, що для нового тендеру створять наглядово-ревізійну раду, до якої увійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відбудову лікарні.