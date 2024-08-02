Ляшко: тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть ще раз

Раніше Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ звернулося до правоохоронних органів, аби ті додатково перевірили результати тендера, на які звернули увагу журналісти.

Результати тендера на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару 8 липня, скасують і проведуть нові торги через систему закупівель Prozorro. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у п'ятницю, 2 серпня, на брифінгу, повідомляють українські ЗМІ, зокрема "Українська правда " та "Громадське ".

"По новому тендеру: я хочу, щоб він був оголошений якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру", - заявив він.

До наглядової ради увійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення.

Гроші, які були зібрані на БФ "Охматдит", будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. Ревізійно-наглядова рада також буде відповідати за доцільне використання цих ресурсів.

За словами Ляшка, публікація нового тендеру займе до 16 днів. Пропозиції на виконання будуть прийматися сім днів.

Які запитання викликав переможець тендера на відбудову "Охматдиту"

Напередодні журналісти проєкту "Наші гроші " звернули увагу на те, що тендер на відбудову основного корпусу "Охматдиту" виграла маловідоме ТОВ "Буд-технолоджі". З 14 учасників конкурсу це була третя за вартістю пропозиція - на 307 мільйонів гривень (без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше - від 42 до 286 мільйонів гривень.

"Охматдит" наголошував, що "проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами". Попри це жодного пояснення свому вибору у благодійному фонді "Охматдит - здорове дитинство", який опікувався конкурсом, не надали, наголошується у публікації.

ТОВ "Буд-технолоджі" зі статутним капіталом у розімір п'яти тисяч гривень зареєстроване у Запоріжжі, у державних тендерах компанія участі не брала. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи по клініці в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27. З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки "UniClinic" відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником "Sensar" Марка Марченка, пише видання.

Також журналісти звернули увагу на ще одну проблему у пропозиції переможця тендера, а саме - щодо наявного обладняння. "Буд-технолоджі" вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "Камаз", MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки", - йдеться у публікації "Наших грошей".

Віктор Ляшко відреагував на суспільний резонанс після публікації цієї статті, заявивши, що МОЗ звернувся до правоохоронних органів, аби ті провели додаткові перевірки.

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