Коментар: Скандал у ФРН - бізнес на масках замість моральних принципів

У часи кризи люди покладаються на політиків. Так і цього разу, коли пандемія довгими місяцями випробовує на міцність нерви багатьох громадян. Уже давно рівень підтримки дій уряду на чолі з Анґелою Меркель не був таким високим, як останнім часом. Криза - це зазвичай зоряний час для політиків, які показують результат. Однак високий рівень підтримки уряду може швидко зійти нанівець.

Негативна тенденція рівня підтримки дій уряду зберігається вже кілька тижнів. Це і не дивно, якщо взяти до уваги низькі, порівняно з низкою інших західних країн, темпи вакцинації від COVID-19, проблеми із забезпеченням масового тестування населення, невиконані обіцянки. А також канцлерку, яка більше не може втримати свій курс у стримуванні пандемії, піддаючись на тиск голів земельних урядів, які хочуть якнайшвидше скасувати карантинні обмеження - всупереч загрозливій динаміці пандемії.

Оглядач DW Фолькер Віттінґ

Лише вершина айсбергу корупції?

А тут ще й такі новини: двоє депутатів від правлячої консервативної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі набивають собі кишені, отримуючи "гонорари за консультації" за поставки медичних масок. А потім ще й пручаються, не бажаючи добровільно здавати партійні квитки і депутатські мандати. Поступитися Ніколаса Лебеля (Nikolas Löbel) з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein) з Християнсько-соціального союзу (ХСС) змусив лише шалений тиск, і то минули вже декілька днів, відколи суспільству стало відомо про суперечливі гонорари.

Не виключено, що ці два випадки є лише вершиною айсбергу корупції. Можливо також, що до брудних оборудок у багатомільярдному бізнесі на масках вдавалися не лише консерватори. Минуть тижні, перш ніж у суспільства буде повна картина.

Лебель і Нюсляйн зробили ведмежу послугу німецькому політичному естеблішменту. Вони використали нужду людей, аби конвертувати у гроші свої політичні зв'язки. Це не лише огидно. Це й знищує довіру до політичних еліт. І це дає козирі тим, хто й раніше - а за часів пандемії тим паче - казали: там у правлячих колах займаються лише брудними справами. Праві популісти з АдН і прибічники теорії змов, які не вірять у пандемію, отримують попутний вітер, а демократи - лише ляпас. Щиро дякуємо, панове Нюсляйн і Лебель!

Поворотний момент пандемії?

Тепер треба терміново розслідувати обставини цієї афери і покарати винних, торочать партійні лідери консерваторів. Однак репутація вже зруйнована. І це дасться взнаки у день голосування на виборах. Уже наступними вихідними відбудуться перші вибори до Ландтагів у федеральних землях Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. Останнім часом рейтинг ХДС у цих землях і без того просідає. Не треба бути пророком, аби спрогнозувати, що ця негативна тенденція закріпиться. Можливо, вона триматиметься і до виборів до Бундестагу у вересні.

Афера з комісійними за поставки масок показала: у деяких депутатів, вочевидь, немає жодного морального компасу і жодних докорів сумління щодо того, щоби заробити грошей на скруті людей. Це грає на руку лише тим, хто зневажає демократію, в кого немає жодного плану, як побороти пандемію і хто тепер може постати в очах суспільства в образі високоморальних політиків. Щиро дякуємо за це, Георг Нюсляйн і Ніколас Лебель!