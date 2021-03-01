Масковий скандал: депутат Бундестагу складає мандат

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ніколас Лебель (Nikolas Löbel) у понеділок, 8 березня, оголосив про складання мандата. "Щоб відвернути подальшу шкоду від моєї партії я негайно відмовляюся від мандата в Бундестазі", - заявив він у понеділок, 8 березня, цитує інформагенція dpa.

Напередодні 34-річний політик пообіцяв скласти свій мандат наприкінці серпня та більше не кандидувати на виборах до Бундестагу через скандал, пов'язаний із посередництвом при закупівлі захисних масок. Лебель визнав, що його дії були помилкою. Утім, представники ХДС закликали Лебеля негайно здати мандат депутата.

Ґеорґ Нюсляйн

Тим часом лідер сестринської партії ХДС - Християнсько-соціального союзу (ХСС) - Маркус Зедер (Markus Söder) закликав свого однопартійця Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein) також негайно відмовитися від мандата депутата Бундестагу.

Нагадаємо, фірма Лебеля отримала близько 250 тисяч євро комісійних за посередництво при закупівлі китайських захисних масок в умовах боротьби з пандемією COVID-19. Ще більші комісійні (650 тисяч євро), за даними ЗМІ, за посередництво в закупівлі масок були переказані фірмі, до якої причетний Ґеорґ Нюсляйн.

Раніше Нюсляйн також оголосив про свій вихід із фракції ХДС/ХСС і пообіцяв, що не виставлятиме свою кандидатуру на виборах до Бундестагу у вересні. Прокуратура Мюнхена розслідує його дії через підозру у корупції.

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