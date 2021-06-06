 Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення

Усі маски, які розподіляє німецький уряд, є перевіреними та безпечними, заявив очільник МОЗ Єнс Шпан. За його словами, ідея надати маски безхатькам та людям з інвалідністю походила від міністерства праці.

Єнс Шпан

Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) відкинув звинувачення в тому, що його відомство закупило неякісні медичні маски, які планували роздавати безхатькам та людям з інвалідністю. "До речі, це було ідеєю самого міністерства праці розподілити маски серед бездомних та отримувачів соціальної допомоги", - заявив Шпан.

Він наголосив, що усе, що робить уряд щодо захисних масок, має гарантувати безпеку та захист від інфекцій. За його словами, усі маски, у тому числі ті, які опинились в центрі скандалу, проходять перевірку. За словами Шпана, хоча ці маски не мають сертифікації ЄС, вони безпечні з точки зору захисту від інфекцій - "і це є вирішальним фактором".

Міністр зазначив, що спершу під час пандемії COVID-19 мільйони захисних масок отримали медичні працівники, а після цього маски можна було надавати у відомства з допомоги безхатькам та людям з інвалідністю. Було вирішено перевірити ці маски, але виявилося, що це займе місяці. Тому, зрештою, маски FFP2 були просто виділені відомствам.

Нагадаємо, днями журнал Der Spiegel повідомив про те, що навесні 2020 року німецьке МОЗ придбало непридатні для використання маски на один мільярд євро. За правилами, що діяли на той час в ЄС, їх слід було перевірити в лабораторії перед використанням. Втім, міністерство охорони здоров'я планувало видавати ці маски безхатькам, людям з інвалідністю або одержувачам допомоги для безробітних Hartz IV. Повідомлялось, що міністерство праці, яке відповідає за безпеку масок, відмовилось дати на це свою згоду.

Дивитись відео 05:10

Корупція і політика: як наживаються німецькі депутати Бундестагу (31.03.2021)

DW.COM

Міністри у ФРН обговорять підозри щодо центрів тестування на коронавірус

Міністри охорони здоров'я земель ФРН обговорять боротьбу з можливими корупційними схемами у коронавірусних тест-центрах. Шпан підкреслює, що місцеві чиновники зобов'язані контролювати роботу цих центрів.  

Також за темою

Deutschland Kabinettssitzung Coronavirus Jens Spahn

Новий масковий скандал у ФРН: під критикою міністр охорони здоров'я 06.06.2021

Минулого року німецьке міністерство охорони здоров'я закупило неякісні захисні маски, які мали намір видати безхатькам та безробітним, повідомили ЗМІ. На критику політиків наразився глава МОЗ Єнс Шпан.

Bundestag Nikolas Löbel CDU

Масковий скандал: двоє депутатів Бундестагу оголосили про вихід з фракції 07.03.2021

Депутат Бундестагу від ХДС Ніколас Лебель оголосив, що йде з політики через скандал із закупівлею захисних масок. Депутат від ХСС Ґеорґ Нюсляйн теж оголосив про вихід з фракції.

Bundestag Nikolas Löbel CDU

Масковий скандал: депутат Бундестагу складає мандат 08.03.2021

Депутат Бундестагу Ніколас Лебель оголосив про негайне складання мандата на тлі закликів своїх однопартійців через скандал у посередництві закупівлі масок під час пандемії.

Реклама

Докладно

Нюрнберзький процес

Так страчували головних нацистських злочинців

70 років тому в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених у Нюрнберзьких процесах.  

Портал для організації подорожей Booking

Booking повертає 110 мільйонів доларів держдопомоги

Нідерланди розкритикували, що одночасно з отриманням держдопомоги Booking заплатив керівникам мільйони доларів.  