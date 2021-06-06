Масковий скандал у ФРН: МОЗ відкидає звинувачення

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) відкинув звинувачення в тому, що його відомство закупило неякісні медичні маски, які планували роздавати безхатькам та людям з інвалідністю. "До речі, це було ідеєю самого міністерства праці розподілити маски серед бездомних та отримувачів соціальної допомоги", - заявив Шпан.

Він наголосив, що усе, що робить уряд щодо захисних масок, має гарантувати безпеку та захист від інфекцій. За його словами, усі маски, у тому числі ті, які опинились в центрі скандалу, проходять перевірку. За словами Шпана, хоча ці маски не мають сертифікації ЄС, вони безпечні з точки зору захисту від інфекцій - "і це є вирішальним фактором".

Міністр зазначив, що спершу під час пандемії COVID-19 мільйони захисних масок отримали медичні працівники, а після цього маски можна було надавати у відомства з допомоги безхатькам та людям з інвалідністю. Було вирішено перевірити ці маски, але виявилося, що це займе місяці. Тому, зрештою, маски FFP2 були просто виділені відомствам.

Нагадаємо, днями журнал Der Spiegel повідомив про те, що навесні 2020 року німецьке МОЗ придбало непридатні для використання маски на один мільярд євро. За правилами, що діяли на той час в ЄС, їх слід було перевірити в лабораторії перед використанням. Втім, міністерство охорони здоров'я планувало видавати ці маски безхатькам, людям з інвалідністю або одержувачам допомоги для безробітних Hartz IV. Повідомлялось, що міністерство праці, яке відповідає за безпеку масок, відмовилось дати на це свою згоду.