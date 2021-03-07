Новий масковий скандал у ФРН: під критикою міністр охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) опинився під шквалом критики після того, як журнал Der Spiegel повідомив про те, що навесні 2020 року міністерство придбало непридатні для використання маски на один мільярд євро. За правилами, що діяли на той час в ЄС, їх слід було перевірити в лабораторії перед використанням. Втім, міністерство охорони здоров'я планувало видавати ці маски безхатькам, людям з інвалідністю або одержувачам допомоги для безробітних Hartz IV. Міністерство праці, яке відповідає за безпеку масок, відмовилось дати на це свою згоду.

Дії Шпана, який є членом ХДС, розкритикували в інших партіях. "Армін Лашет (голова ХДС. - Ред.) тепер повинен запитати себе, чи прийнятний цей скандальний підхід Єнса Шпана для партії з християнською позначкою. Громадськість має право на швидку відповідь", - заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans), цитує видання Bild am Sonntag у неділю, 6 червня.

Критика з усіх боків

Генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) закликав провести перевірку цього інциденту. Він наголосив, що якщо він виявиться правдивим, то ця ситуація повинна мати наслідки для міністерства охорони здоров'я.

Своєю чергою співголова Лівої партії Німеччини Яніне Вісслер (Janine Wissler) заявила, що міністр, який був готовий свідомо наразити на небезпеку вразливі групи населення, є "неприйнятним". "І знову здається незначним, що було витрачено мільярд", - дорікнув представник Лівих у Бундестазі Ян Корте (Jan Korte).

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Міхаель Тойрер (Michael Theurer) закликав дати "повне і нещадне" пояснення цьому інциденту. "Зараз повинен працювати спеціальний слідчий з Федеральної контрольної служби", - заявив він, передає видання Handelsblatt.

У МОЗ закиди видання Der Spiegel відкидають.

Це вже не перший масковий скандал, пов'язаний з правлячою партією ХДС, а також ХСС. Раніше двох депутатів Бундестагу від блоку ХДС/ХСС - Ніколаса Лебеля (Nikolas Löbel, ХДС) і Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - викрили в тому, що вони отримували шестизначні суми як комісійні за посередництво при закупівлі захисних медичних масок.