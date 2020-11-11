Демонстрація проти карантинних обмежень у Берліні: поліція застосувала водомети

Поліція в середу, 18 листопада застосувала в центрі Берліна водомети, щоб розігнати демонстрацію противників карантинних обмежень, повідомляє агентство dpa. Перед цим правоохоронці звернулися через Twitter до організаторів протестної акції з вимогою вплинути на демонстрантів, щоб ті дотримувалися вимог щодо масок та соціальної дистанції. Утім, чимало учасників багатотисячної акції не дотримувалися цих гігієнічних вимог.

Протести відбуваються через засідання німецького Бундестагу, на якому обговорюються поправки до закону про захист від інфекційних захворювань, покликані забезпечити правові підстави для запровадження обмежувальних заходів під час пандемії COVID-19. Порядок у столиці Німеччини забезпечують близько 2000 поліцейських.

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Багатотисячна акція протесту в Берліні, 18 листопада

Організатори демонстрації спочатку планували провести її біля Бундестагу, проте через заборону з боку влади місце зборів було перенесено до Бранденбурзьких воріт. Неподалік від будівлі парламенту заплановане проведення ще двох демонстрацій. Крім того, низка активістів в інтернеті закликали також виходити на протести, не попереджаючи про це попередньо поліцію.

Нагадаємо, що наміри уряду ФРН посилити правила нинішнього "м'якого локдауну" не знайшли підтримки більшості керівників земельних урядів. Про це 16 листопада заявила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel).