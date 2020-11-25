Коронавірус у Німеччині: зафіксована рекордна кількість померлих

У Німеччині за останню добу від або з COVID-19 померли 410 хворих. Про це в середу, 25 листопада, повідомив Інститут імені Роберта Коха. За його даними, це рекордна кількість померлих з початку пандемії у країні. Попередній найвищий показник (315 смертей) було зафіксовано ще в середині квітня. Загалом у Німеччині померла 14 771 інфікована коронавірусом особа.

Заразилися коронавірусом у ФРН за останню добу 18 663 особи. Усього з початку пандемії зареєстровано 961 320 інфікувань. Натомість 656 400 людей одужали від COVID-19. У відділеннях інтенсивної терапії в Німеччині зараз перебуває найбільша кількість пацієнтів з початку пандемії - 3770.

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Напередодні, за повідомленнями німецьких ЗМІ, очільники урядів німецьких федеральних земель узгодили проєкт резолюції, яка передбачає посилення локдауну у країні до свят та послаблення обмежень на період святкування Різдва й Нового року.

За цими даними, глави федеральних земель домовились про посилення карантинних обмежень з 1 грудня щонайменше до 20 грудня. Пропонується дозволити приватні зустрічі максимум п'яти людей лише із двох різних домогосподарств. При цьому не враховуватимуть дітей віком до 14 років. Наразі дозволено зустрічатися 10 особам із двох домогосподарств.