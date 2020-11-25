 Коронавірус у Німеччині: зафіксована рекордна кількість померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у Німеччині: зафіксована рекордна кількість померлих

У Німеччині за останню добу зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 з початку пандемії.

Коронавірус у Німеччині (символічне фото)

У Німеччині за останню добу від або з COVID-19 померли 410 хворих. Про це в середу, 25 листопада, повідомив Інститут імені Роберта Коха. За його даними, це рекордна кількість померлих з початку пандемії у країні. Попередній найвищий показник (315 смертей) було зафіксовано ще в середині квітня. Загалом у Німеччині померла 14 771 інфікована коронавірусом особа.

Заразилися коронавірусом у ФРН за останню добу 18 663 особи. Усього з початку пандемії зареєстровано 961 320 інфікувань. Натомість 656 400 людей одужали від COVID-19. У відділеннях інтенсивної терапії в Німеччині зараз перебуває найбільша кількість пацієнтів з початку пандемії - 3770. 

Читайте також: Пандемія COVID-19: у Франції послаблюють карантинні обмеження

Напередодні, за повідомленнями німецьких ЗМІ, очільники урядів німецьких федеральних земель узгодили проєкт резолюції, яка передбачає посилення локдауну у країні до свят та послаблення обмежень на період святкування Різдва й Нового року.

За цими даними, глави федеральних земель домовились про посилення карантинних обмежень з 1 грудня щонайменше до 20 грудня. Пропонується дозволити приватні зустрічі максимум п'яти людей лише із двох різних домогосподарств. При цьому не враховуватимуть дітей віком до 14 років. Наразі дозволено зустрічатися 10 особам із двох домогосподарств.

Дивитись відео 06:39

ПЛР, антиген, антитіла: чим відрізняються тести на коронавірус

DW.COM

ЄС домовився про купівлю 160 мільйонів доз вакцини компанії Moderna

Угода з компанією Moderna, яка має бути формально схвалена Єврокомісією 25 листопада, стане вже шостою в портфелі ЄС.  

Також за темою

Frankreich | TV Ansprache | Präsident Emmanuel Macron

Пандемія COVID-19: у Франції послаблюють карантинні обмеження 25.11.2020

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація з COVID-19 у країні покращилася, тож карантинні обмеження буде послаблено.

Ukraine Coronavirus (Covid 19) Maßnahmen in Kiev

Пандемія COVID-19 в Україні вийшла з-під контролю? 19.11.2020

Український уряд в "пожежному режимі" шукає рішення, як приборкати поширення COVID-19. Опитані DW експерти вказують на те, що час втрачений і ситуація в Україні виходить з-під контролю.

Symbolbilder | Laut UNICEF können Hunderte Millionen Kinder in Schulen nicht Händewaschen

Пандемія COVID-19: UNICEF попередив про "втрачене покоління" дітей 19.11.2020

На думку експертів UNICEF, головну загрозу для дітей становить не COVID-19, а збої в роботі ключових служб і зростання бідності.

Реклама

Докладно

Насильство щодо жінок - велика проблема у ФРН

Німеччина: насильство над жінками і мовчання суспільства

Щодня у ФРН реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?  

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск

Ілон Маск обігнав Білла Гейтса у списку мільярдерів

Ілон Маск заробив за день 7,2 мільярда доларів і став другим у списку найбагатших людей в світі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  