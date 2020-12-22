 У Німеччині очікують ефекту від локдауну за два тижні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

У Німеччині очікують ефекту від локдауну за два тижні

У Німеччині очікують побачити результат від локдауну за 10-14 днів від його початку, повідомили в Інституті імені Роберта Коха. А поки керівник інституту закликав звести контакти з іншими людьми до абсолютного мінімуму.

Перехожі в центрі Бохума

Перехожі в центрі Бохума

Керівник Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler) заявив у вівторок, 22 грудня, що на результати локдауну у Німеччині слід очікувати за 10-14 днів після його початку. Нагадаємо, що жорсткий локдаун у країні було запроваджено 16 грудня.

Крім того він зазначив, що треба побоюватися збільшення кількості заражень у святкові дні через зустрічі людей з різних регіонів Німеччини. Глава RKI закликав жителів Німеччини звести контакти з іншими людьми до абсолютного мінімуму та залишатися вдома на Різдвяні свята, щоб спробувати уповільнити поширення коронавірусу.

Між тим Віллер зазначив, що поки у Німеччині не виявили новий штам коронавірусу, який вважаються більш заразним. Утім він схильний до думки, що ця мутація коронавірусу таки вже є у ФРН.

Згідно з останніми даними RKI, у Німеччині за останню добу підтвердили 19 528 нових заражень коронавірусом і 731 смертельний випадок, спричинений інфікуванням.

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Нагадаємо, 14 грудня уряд Великобританії повідомив про виявлення на південному сході Англії нового штаму коронавірусу, а вже 19 грудня посилив у регіоні через це карантинні заходи. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що цей штам "на 70 відсотків більш заразний", ніж його вже відомий попередник.

Нову мутацію коронавірусу, крім Великобританії, вже виявили ​​в п'яти країнах - Австралії, Ісландії, Італії, Нідерландах і Данії. У всіх з них, за винятком Данії, мова йде лише про окремі випадки.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії.

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