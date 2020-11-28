У Німеччині відбулися протести проти коронавірусних обмежень

У низці міст Німеччини, в тому числі Дюссельдорфі, Бремені, Мангеймі і Шверіні, у вихідні, 5 і 6 грудня, відбулися масові акції противників урядових заходів із боротьби з пандемією коронавірусу, а також контрдемонстрації прихильників обмежень.

У Дюссельдорфі, за оцінкою інформагентства dpa, у неділю, 6 грудня, на вулиці вийшли близько 800 критиків карантинних обмежень. Спочатку члени руху Querdenken 0711, який виступив організатором акції, вказали в заявці 20 тисяч учасників, проте згодом зменшили їхню кількість до однієї тисячі.

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Тим часом у різних частинах міста на вулиці вийшли учасники контрдемонстрацій. Серед них були також представники об'єднань "Дюссельдорф противиться" (Düsseldorf stellt sich quer, DSSQ) і "Дюссельдорфський заклик" (Düsseldorfer Appell - засноване в 1991 році громадське об'єднання, яке виступає проти ксенофобії, расизму і антисемітизму. - Ред.). Крім того, в демонстраціях на підтримку урядових заходів із боротьби з пандемією взяли участь представники церков і профспілок, а також співробітники лікарень і персонал з догляду за літніми і немічними людьми.

Аналогічні акції відбулися 5 грудня у місті Шверін і пройшли, за даними поліції, без серйозних правопорушень. "З восьми заявлених заходів сім були змістовно спрямовані проти чинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу", - йдеться в повідомленні поліції міста у соцмережі Twitter.

Загалом у протестах у Шверіні взяли участь близько 350 осіб. При цьому 45 водіїв утворили з автомоблів колону.

Демонстрації проти карантину, що відбулися всупереч забороні

У Бремені організаторам демонстрації проти карантинних обмежень не вдалося узгодити її проведення з міською владою. Через несприятливу епідемічну ситуацію мерія ухвалила рішення заборонити не лише мітинги прихильників руху Querdenken, а й будь-які спонтанні акції протесту.

Поліція в Бремені в районі збору учасників контрдемонстрації проти руху Querdenken

Незважаючи на це, у багатьох районах міста коронаскептики все ж вийшли на вулиці 5 грудня. У результаті поліція, яка в цей день працювала в посиленому складі, зафіксувала 700 випадків адміністративних правопорушень і 70 випадків порушення громадського порядку, а також винесла понад 900 попереджень про заборону перебування на певній території. Двоє співробітників поліції постраждали під час сутичок з протестувальниками.

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Стежити за порядком під час акції противників карантинних заходів поліції Бремена допомагали колеги з шести інших федеральних земель, а також співробітники федеральної поліції. Як зазначає агентство epd, у разі вуличних заворушень поліція мала можливість задіяти водомети. Крім того, в її розпорядженні був вертоліт.

Того ж дня у Бремені відбулися вісім дозволених демонстрацій противників руху Querdenken. Чисельність однієї з таких акцій становила, за даними поліції, до 300 осіб.

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У Мангеймі міська влада, як і в Бремені, заборонила протестний захід руху Querdenken. У свою чергу адміністративний суд визнав цю заборону правомірною, вказавши, що вже в закликах до демонстрацій критики карантинних заходів дали зрозуміти, що не збираються дотримуватися обмежень. Незважаючи на це, деякі жителі міста 5 грудня все ж вийшли на вулиці. Стосовно них поліція зареєструвала адміністративні правопорушення.

Критика руху Querdenken

Члени руху Querdenken ("Мислити нестандартно") за останні тижні виступили організаторами низки демонстрацій проти карантинних заходів, які пройшли по всій Німеччині. Через ознаки радикалізації окремих учасників цього руху деякі політики порушили питання про необхідність вивчення його діяльносты Федеральний відомством з охорони конституції.

Поліцейські затримують у Дюссельдорфі учасника акції проти карантинних обмежень, який прийшов з плакатом правоекстремістського змісту

Зокрема, більш суворого ставлення до руху Querdenken зажадала міністерка ФРН у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey). "Відомство з охорони конституції має проявляти активність там, де певні групи словесно атакують конституцію і планують нападки на демократію", - заявила Ґіффай в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

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