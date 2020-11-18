Водомети в центрі Берліна: як корона-скептиків відтісняли від Рейхстагу

Берлінська поліція вперше за багато років застосувала водомети в центрі столиці Німеччини - щоб не допустити до Рейхстагу учасників акції протесту проти нового закону про епідеміологічний захист.
Водомети біля Бранденбурзьких воріт - старожили столиці Німеччини не пригадують, коли востаннє місцева поліція застосовувала таку техніку для розгону демонстрацій. Але в середу, 18 листопада, в другій половині дня слідом за неодноразовими попередженнями, озвученими через гучномовці, два поліцейських водомета почали поливати водою натовп, що зібрався на площі.
Сюди прийшла різношерста публіка - від противників урядових заходів з боротьби з пандемією (так званих COVID-скептиків), які вбачають у карантинних приписах порушення громадянських прав, до агресивно налаштованих правих радикалів. У відповідь на дії поліції в натовпі почали вибухати петарди, в поліцейських полетіли пляшки і каміння.
Формальним приводом для такої напруги пристрастей став новий закон про епідеміологічний захист, внесений до порядку денного Бундестагу (його ухвалили також у середу, 18 листопада). Напередодні депутати отримували сотні, якщо не тисячі, звернень від громадян - в інтернеті ходили чутки про встановлення "диктатури" в Німеччині й про примусові щеплення.
І те, й інше, зрозуміло, було неправдою. Навпаки, законопроєкт передбачає, що можливість зробити щеплення від COVID-19 повинна бути у всіх, незалежно від наявності медичної страховки.
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Треба віддати належне берлінській поліції: демонстрантів заздалегідь окремо попередили про можливу шкоду, яку вода може завдати їхнім гаджетам, а оператори водометів направляли потік води не на натовп демонстрантів, а в повітря. Як заявив пізніше прессекретар поліції Берліна Тіло Kалбітц (Thilo Calbitz) зроблено це було для того, щоб уникнути травм серед присутніх - деякі прийшли на мітинг з дітьми. Таким чином, поліція поливала мітингувальників зверху, але не збивала їх з ніг.
Одночасно з цим десятки поліцейських почали поступово, метр за метром, витісняти демонстрантів на південь, у бік Потсдамер плац, подалі від будівлі Рейхстагу. На 16.00 годину кількість затриманих наближалась до позначки в 200 осіб, а на площі біля воріт залишалось кілька сотень промоклих демонстрантів.
Мета поліції була зрозуміла ще напередодні: в жодному разі не допустити повторення ситуації двомісячної давнини, коли десятки демонстрантів прорвали загородження й опинилися на сходах німецького парламенту, головного символу німецької єдності.
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У спецоперації з гарантування безпеки в центрі Берліна на цей раз брало участь понад дві тисячі правоохоронців. З раннього ранку поліція оточила всі підходи до міністерств, парламенту, резиденцій федерального канцлера й президента Німеччини. Приводом для таких незвичних запобіжних заходів стали заклики до "штурму Рейхстагу", що почали лунати в праворадикальних чатах, - щось подібне було й напередодні "штурму Рейхстагу" два місяці тому.
Сам Бундестаг також вжив додаткових заходів безпеки, обмеживши доступ до комплексу будівель і скасувавши правило, за яким депутати можуть запрошувати до себе в офіси відвідувачів без спеціальної перевірки. Акція протесту в центрі Берліна була далеко не першою з організованих COVID-скептиками - аналогічні багатотисячні мітинги й демонстрації раніше відбувалися в Лейпцигу, Франкфурті, Штутгарті.
Учасники нинішньої акції в столиці Німеччини незадоволені заходами з боротьби з пандемією, вони закидають федеральному та земельним урядам порушення громадянських прав і виступають проти заходів з боротьби з коронавірусом - від обов'язкового носіння захисних масок до обмеження особистих контактів. За німецькими законами, обмежувати права й свободи громадян мають право тільки органи законодавчої влади, тобто парламенти.
Результат - суди по всій країні час від часу скасовують постанови земельних урядів з боротьби з розповсюдженням COVID-19. Ухвалений у середу закон спрямований на заповнення цього юридичного вакууму. Він створює правову базу для можливого запровадження подальших протиепідемічних заходів.
Однак для критиків цього закону, розігрітих теоріями змови в інтернеті, голосування в Бундестазі стало приводом для мітингу в центрі Берліна - причому не одного.
Ще одна група демонстрантів зібралася на протилежному від будівлі Рейхстагу березі Шпрее, скандуючи гасла і стукаючи порожніми каструлями. Найпопулярнішими гаслами були "Freiheit" ( "Cвобода!") та "Wir sind das Volk" ( "Народ - це ми!"). Останнє звучало на вулицях міст НДР під час протестів проти комуністичного режиму в кінці 1980-х. Іронія долі - тепер це гасло взяли на озброєння противники демократично обраного парламенту.
Незважаючи на гучні вуличні протести в низці міст, більшість німців загалом підтримує курс уряду країни. А партія Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС) стає дедалі популярнішою, свідчать соцопитування.
Якби вибори до Бундестагу відбулися наступної неділі, за блок ХДС/ХСС, що входить до складу уряду, проголосували б 36,5 відсотка опитаних - це найкращий показник за останні місяці. Експерти вважають, що на популярність консервативного блоку ХДС/ХСС вплинули саме дії влади Німеччини в боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби й економічною кризою, що її спричинила ця пандемія.