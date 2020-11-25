Коронаскептики провели акцію на німецько-польському кордоні

Противники коронавірусних обмежень з Німеччини і Польщі провели в суботу, 28 листопада, акцію протесту в прикордонному німецькому місті Франкфурті-на-Одері. Ініціатором заходу став рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень і вже неодноразово проводив акції протесту у різних містах Німеччини.

За даними поліції, в акції взяли участь близько півтори тисячі людей. До неї долучилися і сотні протестувальників з сусіднього польського міста Слубіце, яке розташоване на іншому боці річки Одер.

Під час демонстрації перед противниками коронавірусних обмежень виступив засновник руху Querdenken Міхаель Бальвеґ (Michael Ballweg), який виступив проти екстремізму.

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"Ми є мирним рухом, в якому немає місця екстремізму, насильству, антисемітизму і людиноненависництву", - заявив він під час виступу, цитує агентство новин dpa. Останнім часом заходи руху Querdenken перебувають під пильнішим спостереженням з боку Федерального відомства з охорони конституції через дедалі частішу появу на них екстремістів.

Попри заклики як організаторів, так і поліції дотримуватися соціальної дистанції і одягти маски, багато учасників акції протесту у Франкфурті-на-Одері не дотримувалися цих вимог. Організатори попередили, що у разі подальшого недотримання правил поліція буде змушена розігнати мітинг.

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Рух Querdenken послідовно виступає проти карантинних обмежень, висловлюючи сумніви щодо співмірності запроваджених заходів, а також заявляє про утиски у зв'язку з цим основних прав людини.

Учасники акції протесту у Франкфурті-на-Одері не дотримувалися соціальної дистанції

М'який локдаун

У Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Нові правила запровадили спершу до кінця поточного місяця, вони передбачають обмеження соціальних контактів і закриття закладів харчування, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працюють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

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25 листопада німецька влада вирішила подовжити термін дії запроваджених карантинних обмежень щонайменше до 20 грудня. При цьому деякі обмежувальні заходи стануть жорсткішими.

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Необхідність таких заходів в уряді пояснюють тим, що чинний із 2 листопада частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів. Добовий показник нових заражень коронавірусом у Німеччині усе ще залишається високим, а кількість померлих інфікованих навіть зростає.

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