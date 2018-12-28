Німецькі міста просять не забороняти феєрверки на Новий рік

Асоціація міст і громад Німеччини виступила проти заборони на використання петард і феєрверків напередодні Нового року у рамках чинних коронавірусних обмежень. Відповідну заяву Асоціація поширила у четвер, 19 листопада.

В Асоціації зазначили, що цього року "у людей і без того занадто багато розчарувань і різноманітних обмежень", передає агенція dpa. Представники місцевого самоврядування наголошують, що з розумінням ставляться до обмежень на великі заходи, але водночас не бачать приводу позбавляти окремі домогосподарства можливості відзначати новорічні свята.

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Напередодні за заборону використання піротехніки на Новий рік висловились представники профспілки поліції, а також об'єднань лікарів швидкої допомоги. Якщо поліція обґрунтовує пропозицію заборони тим, що на святкування Нового року збираються великі групи людей, які також вживають алкоголь, і дотримання коронавірусних обмежень опиниться під загрозою, то лікарі швидкої наголошують, що у новорічну ніч через застосування людьми піротехніки різко збільшується виїзд карет швидкої допомоги та збільшується кількість госпіталізованих.

Як повідомлялося, влада Нідерландів на початку листопада заборонила використання феєрверків населенням до кінця року. Такі заходи пояснюються тим, що зазвичай використання феєрверків пов'язано із високою кількістю отримуваних у цей період травм і збільшенням навантажень на лікарні, які через пандемію коронавірусу і без того працюють у посиленому режимі.

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