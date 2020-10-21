У Німеччині пройшли акції коронаскептиків

Нинішні вихідні вкотре позначилися акціями коронаскептиків у Німеччині, а також контрдемонстраціями їхніх супротивників. Як повідомила поліція Берліна, в неділю, 22 листопада, на вулиці столиці Німеччини вийшли близько тисячі людей, які протестували проти запроваджених владою протиепідемічних обмежень, попри те, що організатори обіцяли вивести на вулиці столиці щонайменше вп'ятеро більше мітингарів. Більшість учасників акції були в захисних масках, наголосили в столичній поліції.

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Також неподалік від місця проведення цієї демонстрації зібрались люди, які згодні з діями уряду Німеччини. Вони згодом намагались завадити проведенню акції коронаскептиків. Поліція втручалась, зокрема, для заборони й попередження сидячих акцій, повідомляється про затримання. Для охорони правопорядку було залучено близько 600 поліцейських, передає інформагенція dpa.

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У Франкфурті-на-Майні проти коронавірусних обмежень протестували також близько тисячі людей. За даними поліції, учасники цієї акції були у захисних масках та дотримувались між собою соціальної дистанції.

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На вихідних відбулися також демонстрації містах Коттбус, Лейпциг, Дуйсбург, Ганновер, Штутгарт, Бохум, Дрезден.

Акції коронаскептиків організувує зазвичай рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень.