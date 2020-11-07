Акцію коронаскептиків у Франкфурті поліція розігнала водометами

Поліція у Франкфурті-на-Майні розігнала учасників двох демонстрацій, застосувавши водомети. У суботу, 14 листопада, на площі Ратенауплац вийшли учасники акції, яку організував рух Querdenken, що виступає проти карантинних обмежень. Практично одночасно відбулася ще одна контрдемонстрація, де було видно символіку прихильників ліворадикального руху "Антифа", передає інформагенція dpa.

За даними місцевої влади, організатори акції руху Querdenken повідомили спочатку про 500 учасників, але згодом поліція нарахувала близько двох тисяч мітингарів. Щодо контрдемонстрацій, то планувалося провести три таких заходи, де організатори повідомили про 70 учасників. Влада міста також зобов'язала учасників акції до дотримання жорстких протиепідемічних вимог, зокрема, носіння масок та дотримання мінімальної дистанції в два метри, передає агенція новин epd.

Поліція застосувала водомети

Надвечір поліція закликала учасників акцій Querdenken розійтися, особливо з огляду на недотримання ними вимог щодо носіння масок та дотримання мінімальної дистанції. Коли учасники мітингу відмовилися покидати площу, міліція застосувала водомети. Також було застосовано водомети проти декого з учасників контрдемонстрації, які так само відмовилися залишити площу.

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Під час демонстрації у Франкфурті, 14 листопада 2020 року

Нагадаємо, 7 листопада в центрі Лейпцига відбулася демонстрація руху Querdenken проти карантинних обмежень. У масовому заході взяли участь близько 20 000 осіб. Тоді поліція зафіксувала численні порушення протиепідемічних правил. Згодом поліція передчасно припинила демонстрацію, після чого у місті спалахнули заворушення.

Цими вихідними акції Querdenken відбудуться в низці міст Німеччини. Зокрема, 14 листопада схожа акція відбулася в місті Регенсбург, де на вулиці вийшло понад 800 осіб. На контрдемонстрацію вийшло близько 90 осіб.