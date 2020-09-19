 У Дюссельдорфі відбулася демонстрація проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

У Дюссельдорфі відбулася демонстрація проти коронавірусних обмежень

Тисячі людей вийшли на вулиці Дюссельдорфа із протестом проти карантинних обмежень. В акції взяло участь набагато менше людей, ніж очікувалося.

В акції протесту в Дюссельдорфі взяли участь кілька тисяч людей

В акції протесту в Дюссельдорфі взяли участь кілька тисяч людей

У Дюссельдорфі кілька тисяч людей у неділю, 20 вересня, вийшли на демонстрацію проти карантинних заходів, запроваджених проти коронавірусу. Акція була організована регіональною групою руху Querdenken, який виступає проти жорстких карантинних обмежень, передає агенція dpa. Учасники демонстрації тримали веселкові прапори, а також плакати із закликами до обіймів замість тримання дистанції.

Акція пройшла мирно, повідомили представники поліції. Організатори анонсували участь в демонстрації близько 50 тисяч людей, втім, поліція очікувала до 10 тисяч учасників. За даними агентства epd, на вулиці Дюссельдорфа вийшли близько чотирьох тисяч осіб. Учасники акції не вдягали маски, але мали тримати дистанцію в 1,5 метра.

Одночасно в місті пройшла контрдемонстрація, учасники якої виступають проти руху Querdenken. В ній взяли участь близько 500 людей, передає агенція epd. Ця акція також пройшла мирно.

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