 КС Німеччини заборонив критикам коронавірусних обмежень встановити табір у Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2020

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Новини

КС Німеччини заборонив критикам коронавірусних обмежень встановити табір у Берліні

Противники карантинних обмежень хотіли встановити табір в центрі Берліна. Вищий адмінсуд землі заборонив його, визнавши загрозою громадській безпеці. Конституційний суд ФРН підтримав заборону.

Протести противників карантинних обмежень у Берліні

Протести противників карантинних обмежень у Берліні

Конституційний суд (КС) Німеччини в неділю, 30 серпня, не дозволив влаштовувати в Берліні табір противникам обмежень, запроваджених через епідемію COVID-19. Таким чином судді в Карлсруе погодилися з рішенням Вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін і Бранденбург, який розцінив можливе виникнення табору як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання учасниками встановлених заходів з протидії інфекції. Передбачалося, що табір пікетувальників буде розташовуватися на вулиці 17 червня з 30 серпня по 14 вересня.

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КС не вважає, що рішення порушує право на свободу зібрань. Судді ухвалили рішення, що в умовах пандемії заборона зборів може бути використана для захисту від загрози заражень, якщо немає більш м'яких заходів.

Акція проти карантинних обмежень - тисячі людей без масок

У Німеччині неодноразово проходили демонстрації противників обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із захворюванням COVID-19. Зокрема, акція проти коронавірусних обмежень у Берліні 29 серпня зібрала близько 38 тисяч осіб. Поліція раніше заборонила захід, проте суд у Берліні 28 серпня скасував заборону.

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Майже всі мітингувальники були без захисних масок і не дотримувалися при цьому правил дистанціювання. Частина демонстрантів прорвалася на сходи будівлі Рейхстагу, проте поліцейські не дозволили їм проникнути в будівлю. Протестувальники кидали в співробітників сил правопорядку каміння і пляшки. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


 

 

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