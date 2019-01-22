Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі

Всесвітній економічний форум, який традиційно проводиться щороку у швейцарському Давосі, у 2021 році у зв'язку з пандемією COVID-19 відбудеться у Сінгапурі. Як повідомили організатори форуму у понеділок, 7 грудня, цього року зміниться не лише місце, але й час його проведення: замість традиційного кінця січня захід за участю світової політичної та економічної еліти проходитиме з 13 до 16 травня.

Як заявив засновник і незмінний президент Всесвітнього економічного форуму, німецький економіст Клаус Шваб (Klaus Schwab), захід, на якому обговорюватимуться найважливіші політичні й економічні питання, відбудеться в режимі персональних зустрічей. Утім, жодних інших деталей щодо проведення майбутнього форуму Шваб не розкрив, повідомляє агенція dpa.

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Як пояснив засновник форуму, рішення про його перенесення цього року було ухвалено з огляду на питання безпеки учасників заходу, адже у Сінгапурі ситуація з коронавірусом є сприятливішою, ніж у багатьох інших місцях у світі. А форум 2022 року, за словами Шваба, має повернутися до Давосу.

У Швейцарії ситуація з коронавірусом є однією з найскладніших в Європі. Протягом минулих тижнів розглядалося питання про перенесення форуму з Давоса до іншого швейцарського міста - Люцерна, де він міг би відбутися у віртуальному режимі. Але зрештою його вирішили перенести до азійського міста-держави.

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Щороку для участі у Всесвітньому економічному форумі до Давосу приїжджало близько трьох тисяч гостей, зокрема топових політиків з усього світу. У січні 2020 року Україна була представлена у Давосі на найвищому рівні - у форумі брав участь президент країни Володимир Зеленський. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також належить до списку постійних учасників цього заходу.