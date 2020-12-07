 Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі

Через пандемію Всесвітній економічний форум відбувається не в швейцарському Давосі, а у віртуальному форматі.

Давос цього року не прийматиме Всесвітній економічний форум

Давос цього року не прийматиме Всесвітній економічний форум

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у понеділок, 25 січня, розпочав тижневу віртуальну конференцію "Давоський порядок денний". Лідери країн та керівники компаній уперше виступатимуть онлайн, а не на швейцарському курорті Давос - традиційному місці проведення форуму.

Організатори очікують, що дві тисячі учасників обговорюватимуть, як уряди та компанії можуть вивести світ з теперішньої коронавірусної кризи до майбутнього, де багатство розподілятиметься більш справедливо, а довкілля краще захищатимуть, зазначає інфорагенція dpa.

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У перший день "Давоського порядку денного" мають виступити генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та голова КНР Сі Цзіньпін. Пізніше цього тижня у формі візьмуть участь також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери. Виступ президента США Джо Байдена не запланований.

Окрім віртуального "Давоського порядку денного", Всесвітній економічний форум планує провести наприкінці травня в Сінгапурі фізичний саміт провідних політиків та керівників компаній.

Дивитись відео 25:55

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