Китай вперше успішно доставив зонд на поверхню Марсу

Китайський космічний апарат Tianwen-1 з марсоходом "Чжужун" здійснив посадку на поверхні Марсу. Про це в суботу, 15 травня, повідомила китайська державна агенція Xinhua. За її даними, це - перша успішна доставка китайського зонда на іншу планету.

Майже семимісячний політ Tianwen-1

У лютому автоматична міжпланетна станція Tianwen-1 після майже семимісячного польоту досягла орбіти Марса і провела близько двох місяців, досліджуючи потенційні місця посадки. Спуск в атмосфері Марсу тривав майже 9 хвилин.

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Перший китайський космічний апарат для досліджень Марсу "Тяньвень-1", що складається з орбітального модуля, посадкової капсули й марсохода, був запущений 23 липня 2020 року за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" з космодрому Венчанг в провінції Хайнань.

Марсохід досліджуватиме ґрунт Червоної планети

Марсохід буде досліджувати геологічну будову Марса, а також проводити хімічний аналіз складу ґрунту та шукати біомолекули й біосигнатури. Апарат забезпечений навігаційною та топографічною камерами, приладом для вимірювання метеорологічних змін та двома детекторами. Наявність радіолокаційної станції - одна з основних відмінностей китайської експедиції: такий прилад вперше доставлений на Червону планету.