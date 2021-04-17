Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

Мінівертоліт Ingenuity ("Винахідливість") у понеділок, 19 квітня, здійснив перший випробувальний політ на Марсі, повідомляє НАСА. "Підтверджено, що Ingenuity здійснив перший політ на Марсі", - йдеться в повідомленні агентства.

Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становила майже три метри над поверхнею планети. Під час польоту марсохід Perseverance ("Наполегливість") ретранслював на Землю знімки й дані, отримані вертольотом-дроном.

Під час подальших польотів вертоліт планується піднімати на висоту до п'яти метрів. Робота Ingenuity розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він здійснюватиме аерофотозйомку місцевості. Апарат має розмір у 1,2 метра в діаметрі та вагу 1,8 кілограма. Він оснащений двома камерами, здатний зависати у повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

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Нагадаємо, що марсохід Perseverance із вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Марсу 18 лютого. Perseverance є вже п'ятим американським марсоходом, який НАСА відправило для вивчення Червоної планети.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Відразу до роботи: перші фото з місії Марсохід Perseverance, який на Марс відрядила NASA, не став гаяти жодної хвилини. Відразу після приземлення на поверхню червоної планети ввечері четверга за київським часом він відіслав на Землю чорно-білі знімки. Науковці сподіваються, що вже незабаром вони отримають подальші фото, відео та, можливо, аудіозаписи з Марсу.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети "Сім хвилин жаху" Приблизно за сім хвилин до посадки літальний апарат увійшов в атмосферу Марсу зі швидкістю приблизно 20 тисяч кілометрів на годину. Через надто складні маневри, які необхідно було виконати при посадці, у контрольному пункті NASA ще раніше говорили про цей завершальний етап подорожі, як про "сім хвилин жаху".

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Після входження в атмосферу Марсу Після входження в атмосферу у літального апарату відкрився гальмівний парашут. Спеціальний щит, який слугував для захисту від надвисоких температур, відділився. Включилися ракетні турбіни, які допомогли суттєво зменшити швидкість.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети "Приземлення підтверджено" Під час останньої фази приземлення з висоти приблизно 20 метрів спеціальний кран опустив марсохід на поверхню планети в кратері Єзеро. Після цього платформа з краном приземлилась і сама. "Приземлення підтверджено", - завив керівник маневру приземлення, інженер NASA Сваті Мохан, слова якого процитувало інформаційне агентство AFP.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Емоції в контрольному центрі NASA З величезним полегшенням й радістю сприйняли в контрольному центрі NASA звістку про посадку марсохода. Один з директорів NASA Томас Цурбахен зізнався, що навіть знехтував правилами, встановленими під час пандемії COVID-19, і, не стримуючи емоції, почав обнімати колег. Президент США Джо Байден заявив про "історичну" посадку.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Марсохід Perseverance слідуватиме за водою Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Єзеро (Джезеро) є висохла річкова дельта й дно озера.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Значно потужніший за попередника Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Він важить понад одну тонну, несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, марсохід оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером, а його маніпулятор потужніший за той, що на Curiosity. Він має навіть мінігелікоптер: на фото - перед марсоходом.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети З мінігелікоптером на борту Гелікоптер на Марсі - це справжня прем'єра! Такий літальний апарат не використовувався ще під час жодної місії на червону планету. Можна собі уявити, що розробники застигли в напруженому очікуванні: як поводитиметься дрон в атмосфері Марсу і в умовах гравітації, яка є втричі меншою, ніж на Землі? Серед головних завдань місії - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Робот-гігант Curiosity, якому допомагатиме Perseverance, - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" ще 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав понад 22,3 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Чи він може похвалитися? Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Не просто дряпати поверхню Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Гайда до лабораторії! Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Крихітний попередник Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Коли розмір має значення Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це ненабагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Майже чотири місяці служби Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Прокладаючи шлях для технологій майбутнього Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Безліч гаджетів Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети Марсіанські пейзажі Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам? Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко

