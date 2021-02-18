Марсохід Perseverance сів на Марс

Всюдихід NASA Perseverance ("Наполегливість") ввечері у четвер, 18 лютого, здійснив посадку на Марс. Як і було заплановано, він сів поблизу кратера Єзеро (Джезеро).

Головним завданням місії NASA - з'ясувати, чи є життя на Марсі та зрозуміти, чи може атмосфера на планеті в майбутньому так змінитися, що вона стане придатною для життя людей.

Планується, що марсохід Perseverance "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця посадки - вважається, що поблизу кратера Єзеро є висохла річкова дельта й дно озера.

Американські науковці називають Perseverance "роботом-астробіологом". "Наполегливість" - найбільший і найскладніший всюдихід, який коли-небудь висаджувався на Марсі. Цей апарат шукатиме сліди життя, яке колись могло існувати на "червоній планеті". Крім того, він має продемонструвати у дії технології отримання кисню з атмосфери Марсу. Фахівці сподіваються, що за допомогою Perseverance вдасться зібрати важливий досвід для майбутніх місій з висадкою людей на Місяці та на Марсі.