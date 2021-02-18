 Марсохід Perseverance сів на Марс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Новини

Марсохід Perseverance сів на Марс

Американський марсохід Perseverance сів на "червоній планеті" поблизу поблизу кратера Єзеро. Він шукатиме сліди життя, яке колись могло існувати на Марсі.

Марсохід Perseverance (ілюстрація)

Марсохід Perseverance (ілюстрація)

Всюдихід NASA Perseverance ("Наполегливість") ввечері у четвер, 18 лютого, здійснив посадку на Марс. Як і було заплановано, він сів поблизу кратера Єзеро (Джезеро).

Головним завданням місії NASA - з'ясувати, чи є життя на Марсі та зрозуміти, чи може атмосфера на планеті в майбутньому так змінитися, що вона стане придатною для життя людей. 

Планується, що марсохід  Perseverance "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця посадки - вважається, що поблизу кратера Єзеро є висохла річкова дельта й дно озера.

Американські науковці називають Perseverance "роботом-астробіологом". "Наполегливість" - найбільший і найскладніший всюдихід, який коли-небудь висаджувався на Марсі. Цей апарат шукатиме сліди життя, яке колись могло існувати на "червоній планеті". Крім того, він має продемонструвати у дії технології отримання кисню з атмосфери Марсу. Фахівці сподіваються, що за допомогою Perseverance вдасться зібрати важливий досвід для майбутніх місій з висадкою людей на Місяці та на Марсі.

  • Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

    Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Єзеро (Джезеро) є висохла річкова дельта й дно озера.

  • На фото: марсохід Perseverance та його гелікоптер

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Значно потужніший за попередника

    Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Він важить понад одну тонну, несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, марсохід оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером, а його маніпулятор потужніший за той, що на Curiosity. Він має навіть мінігелікоптер: на фото - перед марсоходом.

  • Гелікоптер на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    З мінігелікоптером на борту

    Гелікоптер на Марсі - це справжня прем'єра! Такий літальний апарат не використовувався ще під час жодної місії на червону планету. Можна собі уявити, що розробники застигли в напруженому очікуванні: як поводитиметься дрон в атмосфері Марсу і в умовах гравітації, яка є втричі меншою, ніж на Землі? Серед головних завдань місії - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.

  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Робот-гігант

    Curiosity, якому допомагатиме Perseverance, - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" ще 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав понад 22,3 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.

  • Обладнання Curiosity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Чи він може похвалитися?

    Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.

  • Curiosity оснащено потужним буром

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Не просто дряпати поверхню

    Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.

  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Гайда до лабораторії!

    Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.

  • Космічний корабель Pathfinder з марсоходом Sojourner

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Крихітний попередник

    Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.

  • Три покоління марсоходів на одному майданчику

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Коли розмір має значення

    Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це ненабагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

  • Sojourner на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Майже чотири місяці служби

    Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

  • марсохід Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Прокладаючи шлях для технологій майбутнього

    Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

  • маніпулятор Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Безліч гаджетів

    Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

  • Марсіанські пейзажі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA розпочинається

    Марсіанські пейзажі

    Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?

    Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко


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