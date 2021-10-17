Російська знімальна група повернулася на Землю з МКС

Російська знімальна група у неділю, 17 жовтня, успішно повернулася на Землю після роботи на Міжнародній космічній станції. Пілотована капсула "Союз МС-18", в якій перебували російська акторка Юлія Пересільд, режисер Клим Шипенко та космонавт Олег Новицький, приземлилася за 146 кілометрів від міста Жезказган в Казахстані. Російський концерн "Роскосмос" здійснював трансляцію повернення знімальної групи на Землю. Команда упродовж дванадцяти днів знімала відеоматеріал для майбутнього фільму під назвою "Виклик". Це перший випадок, коли знімальна група працювала над фільмом на Міжнародній космічній станції.

Як повідомляється, майбутня стрічка оповідатиме історію лікарки, яка має летіти до МКС, щоб врятувати життя хворого космонавта. Їй потрібно за місяць підготуватися до польоту. Роль лікарки мала зіграти Юлія Пересільд, роль хворого космонавта дісталася Олегові Новицькому. У "Роскосмосі" очікують, що завдяки стрічці дедалі більше молоді може зацікавитися можливістю працевлаштування у галузі космонавтики. Натомість критики зауважують, що в цей проєкт було інвестовано багато грошей, які можна було б витратити на наукові дослідження.

Момент приземлення знімальної групи

У березні 2021 року голова компанії "Главкосмос", яка входить до "Роскосмосу", Дмитро Лоскутов повідомив, що фільм зніматимуть за рахунок чинної космічної програми, а додаткові кошти з російського федерального бюджету виділятися не будуть. За його словами, частину робіт профінансує "Главкосмос", але за рахунок коштів, одержаних від комерційної діяльності.

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Кінозйомка на МКС, здійснена Росією, випередила кінопроєкт, який США планують здійснити у космосі. Як зазначає агентство AFP, "Роскосмос" оголосив про свій проєкт після того, як було поширено інформацію про плани NASA щодо знімання кіно на МКС за участю голівудської зірки Тома Круза та корабля Crew Dragon.

Tesla Ілона Маска летить до Марса на ракеті Falcon Heavy Falcon Heavy: космічний важковаговик Ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска SpaceX - найпотужніший з існуючих космічних апаратів, здатний вивести на навколоземну орбіту до 63 тонн вантажу, а на орбіту Марса - до 16 тонн. У Falcon Heavy - три розгінні блоки від Falcon 9: всі вони технічно здатні повернутися на Землю. Запуск такої ракети коштує від 80 до 120 млн доларів, залежно від маси вантажу.

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