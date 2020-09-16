Чи можливий секс у космосі?

Взагалі-то німецький астронавт Маттіас Маурер (Matthias Maurer) зазвичай з легкістю дає інтерв'ю і відповідає на будь-які запитання журналістів, що атакують його останнім часом у зв'язку зі стартом в кінці 2021 року шестимісячної експедиції корабля SpaceX Crew-3, до складу якої включений Маттіас. І лише одна тема бентежить астронавта: секс в космосі. "Про це у нас ще ніколи не йшлося, адже ми - на роботі", - відповідає Маурер на питання DW про те, чи говорять астронавти між собою про секс.

Німецький космонавт Маттіас Маурер

Але ж в космос літають не тільки професійні космонавти. У наші дні через приватні компанії на орбіту вирушає так багато любителів, як ніколи раніше.

Зрозуміло, що сексуальність є невід'ємною частиною природи. При цьому, як стверджують у НАСА, Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору, жодна людина сексом в космосі поки ще ніколи не займалася.

"Космічна любов" з користю для здоров'я?

"Якщо ми всерйоз розглядаємо можливість далеких космічних польотів, нам потрібно більше знати і про інтим в космосі", - таку думку в інтерв'ю DW висловив біоетик Пауль Роот Вольпе (Paul Root Wolpe), який пропрацював у НАСА 15 років. Однак, як з'ясувалося з розмови з Маттіасом Маурером, під час підготовки астронавтів до космічних польотів питання, пов'язані з сексом в космосі, ніколи не порушуються. Саралін Марк (Saralyn Mark), в минулому медична консультантка НАСА, вважає це помилкою. "Якщо ми визнаємо сексуальне здоров'я основною частиною нашого фізичного благополуччя, то важливо розуміти, в яке становище ми ставимо людей", - каже вона в інтерв'ю DW.

Ні для кого не секрет: секс і мастурбація позитивно впливають на наше психічне і фізичне здоров'я. Доведено, що оргазм знімає стрес і покращує якість сну, що може бути особливо корисно під час космічних польотів, які вимагають великих витрат енергії.

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Припущення, легенди, фейки

Можливо, "космічна любов" вже все-таки мала місце. У 1982 році росіянка Світлана Савицька, друга в світі жінка-космонавтка після Валентини Терешкової і перша в світі жінка-космонавтка, що вийшла у відкритий космос, разом з двома своїми колегами-чоловіками протягом восьми днів перебувала на орбітальній станції. У своїй книзі "Пекельна поїздка крізь простір і час" німецький астронавт Ульріх Вальтер (Ulrich Walter) відзначає, що та місія спочатку планувалася саме з урахуванням сексуального контакту.

Радянські космонавти Анатолій Березовий, Валентин Лебедєв і Світлана Савицька на космічній станції, 1982 рік

Ще одна місія, під час якої справа могла дійти до інтиму, відбулася в 1992 році, коли космічний човник НАСА "Індевор" відправився в космос з подружньою парою на борту. Астронавти Марк Лі та Джен Дейвіс познайомилися, працюючи у НАСА. За рік до польоту в космос вони одружилися.

Інформації щодо особливостей сексу в космосі дуже мало. Але відомо, що в умовах невагомості лібідо знижується. Це пов'язано з тим, що невагомість змінює гормональний баланс людини: знижується рівень естрогену, а це може призвести до зниження статевого потягу.

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Наукові гіпотези і особистий досвід космонавта

Більша частина наших знань про гормони в космосі заснована на тестах, проведених на астронавтах-чоловіках. Це пов'язано з тим, що тільки 11,5 відсотка всіх астронавтів - жінки. Ті кілька жінок, які досі побували в космосі, приймали спеціальні таблетки - щоб уникнути менструації. Можливо, їхній прийом теж впливає на рівень гормонів. Наш внутрішній годинник - ще один аспект, який може позначатися на лібідо в космосі, вказує Саралін Марк. "У ситуації, коли ви кожні 90 хвилин робите оборот по орбіті нашої планети, ваш ритм сну і неспання змінюється. Можливо, це відбивається на лібідо", - розмірковує колишня медична консультантка НАСА. Особистий досвід Ульріха Вальтера підкріплює наукові гіпотези. У своїй книзі німецький астронавт пише, що під час 10-денного перебування в космосі він жодного сексуального потягу не відчував.

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