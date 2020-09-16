Космічні туристи повернулись на Землю

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX сів на воду в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Флориди, повідомила в неділю, 19 вересня, в Twitter компанія SpaceX. Цього разу його пасажирами були не астронавти, а повністю комерційний екіпаж.

"Приводнилися! Ласкаво просимо назад на планету Земля", - привітала компанія місію.

Політ оплатив мільярдер Джаред Айзекман

Пасажири Inspiration4

Космічний корабель з комерційним екіпажем запустили 15 вересня ракетою Falcon 9 з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Чотири члени команди - мільярдер Джаред Айзекман, який оплатив весь проєкт, геолог Сіан Проктор, ветеран ВПС Кріс Семброскі і співробітниця системи охорони здоров'я Хейлі Арсено - провели на орбіті три доби.

Мета місії - зібрати пожертви для дитячої лікарні

Мета місії з назвою Inspiration4 полягала в зборі пожертв розміром 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні St. Jude Children's Research Hospital в Мемфісі (штат Теннессі), що спеціалізується на лікуванні дитячих захворювань, у тому числі онкологічних. Саме в цьому медичному закладі в дитинстві вилікувалася від раку кісток членкиня екіпажу Хейлі Арсено. Зібрати потрібну суму вдалося за півгодини до старту.