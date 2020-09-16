 Космічні туристи повернулись на Землю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

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Новини

Космічні туристи повернулись на Землю

Розроблений SpaceX космічний корабель Crew Dragon з мільярдером Айзекманом і ще трьома пасажирами на борту здійснив посадку на воду біля берегів Флориди. Екіпаж провів на орбіті Землі три доби.

Посадка Crew Dragon

Посадка Crew Dragon

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX сів на воду в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Флориди, повідомила в неділю, 19 вересня, в Twitter компанія SpaceX. Цього разу його пасажирами були не астронавти, а повністю комерційний екіпаж.

"Приводнилися! Ласкаво просимо назад на планету Земля", - привітала компанія місію.

Політ оплатив мільярдер Джаред Айзекман

Пасажири Inspiration4

Пасажири Inspiration4

Космічний корабель з комерційним екіпажем запустили 15 вересня ракетою Falcon 9 з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Чотири члени команди - мільярдер Джаред Айзекман, який оплатив весь проєкт, геолог Сіан Проктор, ветеран ВПС Кріс Семброскі і співробітниця системи охорони здоров'я Хейлі Арсено - провели на орбіті три доби.

Мета місії - зібрати пожертви для дитячої лікарні

Мета місії з назвою Inspiration4 полягала в зборі пожертв розміром 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні St. Jude Children's Research Hospital в Мемфісі (штат Теннессі), що спеціалізується на лікуванні дитячих захворювань, у тому числі онкологічних. Саме в цьому медичному закладі в дитинстві вилікувалася від раку кісток членкиня екіпажу Хейлі Арсено. Зібрати потрібну суму вдалося за півгодини до старту. 

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Докладно

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