 SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю комерційний екіпаж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2021

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Новини

SpaceX вперше в історії відправила в космос повністю комерційний екіпаж

Вперше серед членів космічного корабля немає жодного професійного астронавта. Мета місії - набрати 200 мільйонів доларів пожертв для дитячої лікарні.

Перший комерційний екіпаж космічного корабля (зліва направо): Кріс Семброскі, Сіан Проктор, Джаред Айзекман і Хейлі Арсено

Перший комерційний екіпаж космічного корабля (зліва направо): Кріс Семброскі, Сіан Проктор, Джаред Айзекман і Хейлі Арсено. 12 вересня 2021 року

Вперше в історії на космічному кораблі Crew Dragon американської компанії SpaceX в космос відправився повністю приватний екіпаж. Запуск успішно здійснила ракета Falcon 9 увечері в середу, 15 вересня, за місцевим часом з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Траєкторія космічного корабля підняла його на висоту 577 кілометрів, що є глибше в космосі, ніж Міжнародна космічна станція (МКС). Чотири члени команди проведуть на орбіті три доби. Серед них - мільярдер Джаред Айзекман, який заплатив за весь проєкт, геолог Сіан Проктор, ветеран ВПС США Кріс Семброскі і працівниця системи охорони здоров'я Хейлі Арсено, пише агенція AFP.

Мета місії з назвою Inspiration4 - зібрати пожертви на 200 мільйонів доларів для дитячої лікарні St. Jude Children's Research Hospital в Мемфісі у штаті Теннессі, що спеціалізується на лікуванні дитячих захворювань, зокрема онкологічних. Саме в цій лікарні в дитинстві вилікувалася від раку кісток членкиня екіпажу Хейлі Арсено.

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Зібрати потрібну суму вдалося за півгодини до старту. У SpaceX не повідомили, скільки коштувала ця подорож Айзекману. Однак загалом ціна має сягати десятків мільйонів доларів.

Протягом усього польоту будуть аналізуватися біологічні дані учасників польоту, серед яких частота серцевих скорочень і сон, а також когнітивні здібності людей. Це необхідно для вивчення впливу космосу на здоров'я.

Капсулу корабля вперше обладнали куполоподібним оглядовим куполом - найбільшим у світі космічним вікном для спостереження. Цей купол замінив звичайний механізм, який використовується на цих космічних кораблях для стикування з МКС.

 

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