 В очікуванні звіту про НЛО в США: що зафіксували американські військові? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 11.06.2021

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Світ

В очікуванні звіту про НЛО в США: що зафіксували американські військові?

Спеціальна робоча група представить у червні в Конгресі США звіт про непізнані летючі об'єкти. Ажіотаж великий. Але наскільки ймовірно, що інопланетяни колись прилітали до нас?

Третина американців вірять у те, що НЛО - це справді позаземні космічні кораблі

Третина американців вірять у те, що НЛО - це справді позаземні космічні кораблі

Якщо вас цікавлять НЛО (невизначені летючі об'єкти) і ви завжди задавалися питанням, чи не приховують чогось від нас американські уряд та спецслужби, цей червень буде для вас хвилюючим. Адже цього місяця спеціальна робоча група "Невизначені повітряні явища" (НПЯ), створена при міністерстві оборони США, має представити Конгресу США свій несекретний звіт. Довгоочікуваний звіт стосується інформації, яку співробітники Пентагону змогли зібрати про НПЯ, а також того, що робити з цими даними.

НПЯ - це ще одна абревіатура на позначення НЛО. Її вживають військові, вчені та всі інші, хто не хоче, щоб його пов'язували з терміном НЛО, але все-таки вивчає летючі об'єкти, які рухаються без застосування будь-якого помітного рушія за траєкторіями, що несумісні з нашими знаннями про фізику.

Місто Розвелл є Меккою для фанатів інопланетян та прихильників теорій змов

Місто Розвелл є Меккою для фанатів інопланетян та прихильників теорій змов

Інакше кажучи, представники міністерства оборони США офіційно розкажуть членам Сенату та Палати представників те, що їм відомо про непізнані летючі об’єкти в повітряному просторі США. Цією інформацією поділяться і з громадськістю.

Однак оприлюднять звіт, можливо, через деякий час після презентації в Конгресі. І в ньому не йдеться про таємні американські військові бази, в існуванні яких переконані теоретики змов, котрі вважають, що влітку 1947 року в місті Розвелл, що в штаті Нью-Мексико, начебто розбився НЛО. 

Докази військових

Аві Леб, професор Гарвардського університету та директор Інституту теорії та обчислень при Гарвардсько-Смітсонівському центрі астрофізики, пояснює, чому на майбутній звіт чекають з таким нетерпінням: "Цей новий звіт відрізняється від дискусій про НЛО або НПЯ в минулому, оскільки він ґрунтується на свідченнях, які були зафіксовані військовими за допомогою таких інструментів, як радари, інфрачервоні камери та звичайні камери", - написав Леб в електронному листі DW.

Книжка Аві Леба про інопланетян уже вийшла друком 25 мовами

Книжка Аві Леба про інопланетян уже вийшла друком 25 мовами

Інформація в звіті, швидше за все, свідчить про "можливе існування об'єктів, які поводяться так, що наші технології не можуть пояснити".

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95 відсотків випадків можна пояснити

Згідно з даними проведеного 2019 року Інститутом Ґеллапа опитування, третина американців вірить, що принаймні в деяких випадках появи НЛО брали участь справжні космічні кораблі інопланетян. Ганс-Вернер Пайніґер (Hans-Werner Peiniger) захопився НЛО, коли йому було 15 років. Над цією темою він працює вже майже 50 років. Голова Товариства з вивчення НЛО наголошує, що переважна більшість спостережень має цілком пояснювані причини.

"Ми обробили 4500 спостережень з німецькомовних країн з 1972 року, - сказав Пайніґер DW. - І лише щодо близько п'яти відсотків випадків ми не змогли знайти зрозумілого пояснення".

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Решта, за словами Пайніґера, - це часто фольговані повітряні кулі незвичних форм, на кшталт тих, що продають на ярмарках, погодні явища, супутники чи комахи, які випадково пролітають перед об'єктивом камери настільки швидко, що виглядають на фото як летюча тарілка.

А як щодо нез'ясованих п'яти відсотків? "Можливо, це природні явища, які ми просто поки що не можемо пояснити", - вважає Пайніґер.

Невипадковий вибір часу

Детальний звіт робочої групи був однією з багатьох умов для прийняття бюджету на 2,3 мільярда доларів, який Конгрес США погодив у грудні 2020 року (в ньому включена також вкрай необхідна допомога для подолання наслідків пандемії коронавірусу). Як тоді повідомили, міністерство оборони та спецслужби США мали протягом шести місяців представити "детальний аналіз даних та інформації про НПЯ".

Той факт, що ця вимога взагалі була поставлена, свідчить про те, що провідні американські політики зараз ставляться до питання про позаземний інтелект набагато серйозніше, ніж раніше. Цей крок був підсумком року, насиченого подіями в сфері дослідження НПЯ. У квітні 2020 року американське міністерство оборони оприлюднило три зроблені пілотами ВМС відеозаписи, про які було відомо ще роками раніше.

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Міністерство підтвердило достовірність цих записів - через багато років після того, як ентузіасти-уфологи вже проаналізували їх до найдрібніших деталей, - щоб "прояснити будь-які непорозуміння щодо справжності відеозаписів", йшлося в повідомленні Пентагону. "Явища, які можна побачити на відео, досі класифікуються як "невстановлені", - зазначило відомство.

Люди часто бачать НЛО під час запусків ракет SpaceX

Люди часто бачать "НЛО" під час запусків ракет SpaceX

Що ще буде в довгоочікуваному звіті на додаток до цих відео, які були записані у 2004 та 2015 роках, і чи буде він також стосуватися матеріалів, наданих цивільними особами, досі незрозуміло.

Нічого схожого в спостереженнях за НЛО

Не минуло і чотирьох місяців після того, як Пентагон підтвердив достовірність відео з НПЯ, як у серпні 2020 року було створено робочу групу з непізнаних повітряних явищ. А тепер у Конгресі буде представлено її звіт. Гарвардський професор Леб, який на початку цього року опублікував книгу "Інопланетяни: перші ознаки розумного життя поза Землею", каже, що недостатньо оприлюднити старі відео ВМС США. Натомість треба шукати нові докази.

"Замість того, щоб розсекретити документи, створені за старими технологіями та записані очевидцями, які не мають наукового досвіду, було би набагато краще використовувати найновішу аудіовізуальну техніку в місцях, звідки надходять ці свідчення, і таким чином шукати незвичні сигнали", - написав Леб у своєму електронному листі.

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У свою чергу, Пайніґер каже, що після всіх проведених ним розслідувань він скептично ставиться до того, чи можуть хоч якісь зі спостережуваних НПЯ справді бути позаземними космічними кораблями.

"Якщо йдеться про те, що нас відвідує позаземний інтелект, має бути якась схожість", - вважає він, наприклад, форма цих начебто космічних кораблів або траєкторія  польоту. "Але ми не знайшли нічого, - зізнається Пайніґер. - Я припускаю, що зараз  інопланетяни нас не відвідують".

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    Автор: Анн-Крістін Гербе


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