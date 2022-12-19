Маск питає юзерів Twitter, чи варто йому керувати соцмережею

Бізнесмена Ілона Маска цікавить, чи бажають користувачі соцмережі Twitter бачити його на чолі однойменної компанії. Поки що більшість учасників опитування висловилися проти керівництва Маска.

Новий власник і генеральний директор компанії Twitter ексцентричний американський бізнесмен Ілон Маск запустив опитування в однойменній соціальної мережі, в якому запитує користувачів, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії. У своєму дописі Маск запевнив, що буде дотримуватися результатів опитування.

Станом на ранок понеділка, 19 грудня (09:30 за київським часом) в опитуванні взяли участь понад 14 мільйонів користувачів, з яких майже 57 відсотків проголосували за його відставку, а до закриття опитування залишилося близько трьох годин.

Мільярдер не повідомив подробиць про те, коли саме він залишить пост керівника інтернет-компанії, якщо результати опитування покажуть, що він справді повинен це зробити. Відповідаючи на коментар одного з користувачів Twitter про можливу зміну генерального директора, Маск визнав: "Наступника немає".

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Минулого місяця Маск заявив у суді американського штату Делавер, що він скоротить час, який витрачає на керування компанією Twitter, а згодом знайде нового лідера для управління компанією, нагадує Reuters. Опитування відбулося після нещодавнього оновлення політики Twitter, що заборонила акаунти, створені виключно з метою просування інших соціальних мереж, і контент, який містить посилання або імена користувачів для платформ-конкурентів.

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17 грудня Маск розблокував Twitter-акаунти кількох журналістів, заблоковані раніше на тлі суперечки про публікацію даних про пересування в режимі реального часу бізнес-літака мільярдера. Рішенню розблокувати ці облікові записи передувало запущене Маском опитування користувачів соцмережі Twitter, де більшість респондентів проголосували за те, щоб акаунти журналістів були негайно відновлені. Блокування цих Twitter-акаунтів різко розкритикували міжнародні організації, окремі уряди й урядовці, ЗМІ, репортери яких були заблоковані Маском, а також правозахисні групи та кілька журналістських організацій, причому деякі з них заявили, що такими кроками Twitter ставить під загрозу свободу преси.