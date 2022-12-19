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Маска цікавить, чи воліли б користувачі Twitter і надалі бачити його на посту керівника компанії.
Ілона Маска цікавить, чи воліли би користувачі Twitter і надалі бачити його на посту керівника компанії.Фото: OLIVIER DOULIERY/AFP
ЗМІСполучені Штати Америки

Маск питає юзерів Twitter, чи варто йому керувати соцмережею

Валерій Сааков
2 год. тому

Бізнесмена Ілона Маска цікавить, чи бажають користувачі соцмережі Twitter бачити його на чолі однойменної компанії. Поки що більшість учасників опитування висловилися проти керівництва Маска.

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Новий власник і генеральний директор компанії Twitter ексцентричний американський бізнесмен Ілон Маск запустив опитування в однойменній соціальної мережі, в якому запитує користувачів, чи має він піти у відставку з поста керівника компанії. У своєму дописі Маск запевнив, що буде дотримуватися результатів опитування.

Станом на ранок понеділка, 19 грудня (09:30 за київським часом) в опитуванні взяли участь понад 14 мільйонів користувачів, з яких майже 57 відсотків проголосували за його відставку, а до закриття опитування залишилося близько трьох годин.

Мільярдер не повідомив подробиць про те, коли саме він залишить пост керівника інтернет-компанії, якщо результати опитування покажуть, що він справді повинен це зробити. Відповідаючи на коментар одного з користувачів Twitter про можливу зміну генерального директора, Маск визнав: "Наступника немає".

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Минулого місяця Маск заявив у суді американського штату Делавер, що він скоротить час, який витрачає на керування компанією Twitter, а згодом знайде нового лідера для управління компанією, нагадує Reuters. Опитування відбулося після нещодавнього оновлення політики Twitter, що заборонила акаунти, створені виключно з метою просування інших соціальних мереж, і контент, який містить посилання або імена користувачів для платформ-конкурентів.

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17 грудня Маск розблокував Twitter-акаунти кількох журналістів, заблоковані раніше на тлі суперечки про публікацію даних про пересування в режимі реального часу бізнес-літака мільярдера. Рішенню розблокувати ці облікові записи передувало запущене Маском опитування користувачів соцмережі Twitter, де більшість респондентів проголосували за те, щоб акаунти журналістів були негайно відновлені. Блокування цих Twitter-акаунтів різко розкритикували міжнародні організації, окремі уряди й урядовці, ЗМІ, репортери яких були заблоковані Маском, а також правозахисні групи та кілька журналістських організацій, причому деякі з них заявили, що такими кроками Twitter ставить під загрозу свободу преси.

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