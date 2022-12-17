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Ілон Маск став чинити тиск на декого з журналістів, зареєстрованих у Twitter
Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
ЗМІСполучені Штати Америки

Маск: Twitter розблокував акаунти низки журналістів

Валерій Сааков | Павло Мильников
4 год. тому

Новий власник Twitter Ілон Маск звинуватив низку журналістів у публікації даних про його польоти в реальному часі. Їхні профілі в мережі мікроблогів заблокували, але тепер їх відновили.

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Новий власник компанії Twitter американський підприємець Ілон Маск у суботу, 17 грудня, погодився розблокувати акаунти кількох журналістів через дві доби після запровадження цього заходу. "Народ висловився. Блокування облікових записів, які розкривають моє місце розташування, тепер скасовано", - написав бізнесмен у своєму мікроблозі.

Маск послався на своє раніше розміщене у Twitter опитування про терміни розблокування. Більшість респондентів такого ненаукового опитування висловилися за негайне припинення санкцій.

Мільярдер вказав на загрозу безпеці своїх родичів

Облікові записи журналістів у Twitter було заблоковано 15 грудня. Маск звинуватив цих медійників, які працюють на The New York Times, CNN та The Washington Post, у публікації в реальному часі даних про переміщення його бізнес-джета, вказавши, що така поведінка загрожує безпеці його родичів.

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"Якби хто-небудь розмістив (у соцмережах. - Ред.) теперішнє місцеперебування та адреси репортерів The New York Times, ФБР узялося б за розслідування, на Капітолійському пагорбі (місцеперебування Конгресу США. - Ред.) відбувалися б слухання, Байден (президент США Джозеф Байден. - Ред.) виступав би з промовами про кінець демократії!" - наступного дня.

У ЗМІ відреагували

Такі дії Маска викликали критику окремих американських ЗМІ, працівники яких опинилися серед заблокованих. Приміром, виконавча редакторка The Washington Post Саллі Базбі заявила, що репортер видання Дрю Харвелл "був заблокований без попередження, процесу або пояснень" після публікації точних повідомлень про Маска, передає Associated Press. У заяві CNN натомість ідеться, що "імпульсивне і невиправдане блокування низки репортерів, в тому числі Доні О'Саллівана з CNN, викликає занепокоєння, але не дивує". "Дедалі більша нестабільність і мінливість Twitter повинна викликати неймовірне занепокоєння у всіх користувачів Twitter", - додається в заяві.

Маска критикують в ООН, Євросоюзі та європейських країнах

Рішення Маска викликало різку критику міжнародних організацій та окремих країн. Так, керівниця відділу комунікацій Організації Об'єднаних Націй Мелісса Флемінг написала в Twitter, що вона "глибоко стурбована" через таке тимчасове блокування та що "свобода ЗМІ - це не іграшка".

Заступниця голови Європейської Комісії (ЄК) Віра Юрова висловила стурбованість повідомленнями про свавільне блокування журналістів у мережі мікроблогів. Європейський "Акт про цифрові послуги" вимагає дотримання свободи преси та фундаментальних прав, наголосила вона, допустивши "швидкі санкції".

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А міністр промисловості Франції Роланд Лескюр написав у п'ятницю в Twitter, що після блокування журналістів Маском він призупинить власну діяльність у соцмережі.  Так само міністерство закордонних справ Німеччини застерегло Twitter, що офіційний Берлін вважає проблемними кроки, котрі становлять загрозу для свободи преси.

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