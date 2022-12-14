"Сюрприз" від Маска: чому в Україні проблеми з Twitter

Користувачі Twitter в Україні виявили, що не можуть увійти до себе в акаунт за допомогою двофакторної автентифікації. Чому Україна зникла зі списку країн у Twitter і як це пов'язано з боротьбою Ілона Маска з ботами?

Багатьох українських користувачів Twitter у вівторок, 13 грудня, чекав неприємний сюрприз: вони втратили можливість відновити доступ до своєї сторінки в соціальній мережі за допомогою номера мобільного телефону. Більше того - українці, які вирішили відкрити акаунт у Twitter, теж не змогли цього зробити. Україна зникла зі списку країн у Twitter для підтвердження акаунта, і компанія перестала надсилати коди двофакторної автентифікації на українські номери телефонів, бо вважала їх неіснуючими.

Першими з українських ЗМІ проблему виявили журналісти UNITED24.media - українського державного англомовного медіа, створеного після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони звернулися безпосередньо до власника Twitter Ілона Маска і попросили прокоментувати ситуацію.

"Привіт, Ілон Маск! Схоже, що український номер більше не можна використовувати для верифікації акаунта в Twitter та двофакторної автентифікації. України немає у вашому списку країн. Для нас життєво важливо продовжувати показувати світу, що відбувається в нашій країні", - написала команда UNITED24.media.

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Чому Україна зникла зі списку країн у Twitter?

DW вирішила перевірити, чи насправді клієнти українських мобільних операторів зв'язку не можуть зайти до себе на сторінку або зареєструватися у Twitter. Кореспонденту DW у Києві вдалося створити новий акаунт у Twitter лише за номером мобільного оператора lifecell. При спробі реєстрації з номерів "Київстар" і Vodafone з'являлося вікно з проханням ввести дійсний номер телефону.

При спробі створити акаунт у Twitter з телефону соціальна мережа не розпізнає українські номери Фото: Olexander Kunytskyi/DW

Зареєстровані користувачі Twitter, у яких увімкнено двофакторну автентифікацію через номер телефону операторів "Київстар" і Vodafone, також не можуть увійти до себе на сторінку: на етапі підтвердження номера телефону мережа сповіщає про помилку.

Створити акаунт у Twitter кореспонденту DW вдалося лише за допомогою електронної пошти - ця опція, як і раніше, доступна користувачам в Україні.

Боротьба Ілона Маска з ботами

Дуже ймовірно, що збої у Twitter безпосередньо пов'язані з боротьбою з ботами, про яку кілька днів тому оголосив Ілон Маск. 11 грудня на сторінці нового власника соціальної мережі з'явилося загадкове повідомлення: "Завтра ботів очікує сюрприз". У наступні години Twitter заблокував трафік приблизно 30 операторів мобільного зв'язку по всьому світу, перекривши доступ до сотень тисяч акаунтів, здебільшого в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Цей проєкт був частиною спроби Ілона Маска позбавити Twitter від спаму. Але замість того, щоб працювати над усуненням окремих порушників, компанія виявила мобільні мережі, пов'язані з великими спам-мережами в певних країнах, і заблокувала користувачів цих мереж: спочатку вони були позбавлені можливості отримувати SMS-повідомлення від Twitter, а потім трафік цих операторів зв'язку був повністю заблокований", - пише видання Platformer.

Майже відразу ж у Twitter почали надходити скарги від користувачів, які втратили доступ до своїх акаунтів. У відповідь компанія розблокувала більшість мобільних операторів і повідомила, що проблеми з обслуговуванням виникли через "зміни конфігурації маршрутизації". Однак проблему з українськими номерами досі не вирішено.

Із трендів у Twitter зникла тема війни в Україні

На ситуацію зі зникненням українських номерів у Twitter відреагували і в Офісі президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк звернувся до Ілона Маска і вказав на ще одну проблему: в трендах Twitter більше немає теми війни в Україні.

"Зникнення "війни в Україні" із трендів Twitter. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. @elonmusk, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь - зиму 2022 року?" - написав Подоляк.

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Профіль норвезького МЗС у Twitter "переїхав" до Нігерії

Тим часом на проблему із соціальною мережею Ілона Маска скаржаться не тільки користувачі в Україні. Так, міністерство закордонних справ Норвегії виявило, що місце розташування їхнього профілю в Twitter змінилося на Нігерію.

У зв'язку з цим норвезьке МЗС звернулося до служби підтримки в Twitter. "Незважаючи на наші чудові двосторонні відносини та близьке алфавітне сусідство з Нігерією, ми були б дуже вдячні, якби ви могли назвати нас Норвегією", - йдеться у твіті норвезького зовнішньополітичного відомства.

У Києва не вперше виникають проблеми з Ілоном Маском

Варто зазначити, що проблеми з новим власником Twitter в України виникають не вперше. На початку жовтня засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск оприлюднив у Twitter своє бачення поточної ситуації у війні Росії проти України і назвав кроки, які, на його погляд, можуть сприяти досягненню миру.

Зокрема, Маск запропонував Україні погодитися на нейтральний статус і на нове голосування на окупованих РФ територіях на сході України під наглядом ООН - з умовою, що Росія піде звідти, якщо такою буде воля населення. Також, на думку Маска, Україна має визнати Крим "частиною Росії, як це і було з 1783 року (до помилки Хрущова)", і гарантувати постачання на півострів прісної води.

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У відповідь в офісі президента України вказали на необхідність звільнення анексованого Криму і ядерного роззброєння РФ. Володимир Зеленський запустив на своїй сторінці у Twitter опитування "Який Ілон Маск подобається вам більше?" з варіантами відповіді "Той, що підтримує Україну" і "Той, що підтримує Росію".

На момент публікації матеріалу Ілон Маск не відреагував на проблеми з авторизацією українських акаунтів у Twitter.